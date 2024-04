Cîrstoiu încearcă să se scoată. Candidat al coaliţiei PSD-PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei și acuzat de incompatibilitate, dr. Cătălin Cîrstoiu încearcă să demonteze toate acuzațiile.

În cadrul unei emisiuni la B1TV, Cîrstoiu susține că a oferit consultaţii la clinica privată a soţiei sale pro bono.

„Hai să lămurim problemele astea care au apărut. Eu nu sunt în nicio stare de incompatibilitate. La modul real, nu sunt în stare de incompatibilitate (…) Eu nu am avut nicio relaţie contractuală, remunerată sau neremunerată, cu o clinică privată şi, în speţă, cu a soţiei (…) Eu nu am consultat la Anemona Med. Eu efectiv mi-am ajutat colegii, când au avut o problemă, şi pacienţii. Nu am avut un contract de muncă. Eu nu sunt în stare de incompatibilitate. Sigur, ANI analizează, va da un raport”, a afirmat Cîrstoiu.

Pe de altă parte, el a admis că parafa sa apare pe o scrisoare medicală a unui pacient consultat la Anemona.

„Această parafă este semnul competenţei mele profesionale. Semnul că eu reprezint ceva în medicină, că sunt un nume. Haideţi să lămurim un lucru. Să ştiţi că eu, la Spitalul Universitar, nu operez aşa, lucruri derizorii, nişte oase rupte, cum spun unii. Eu mă ocup de o patologie aparte, mă ocup de cancere osoase. Este singura clinică din România care a ridicat partea asta de oncologie osoasă la un alt rang. Eu asta am construit în atâţia ani de zile. Sunt pacienţi nenumăraţi, am zeci de mesaje, care vor opinia mea, uneori îmi depăşesc capacitatea fizică de a răspunde acestor mesaje şi acestor solicitări. Eu am construit echipe (…) Este firesc ca pacientul să aleagă unde merge”, a spus Cîrstoiu.

În legătură cu mesajele în care pacienţii de la Spitalul Universitar erau trimişi la consultaţii la clinica Anemona, Cîrstoiu a spus că sunt „trunchiate”.

„Am toată conversaţia cu pacienţii respectivi şi vă rog să-mi permiteţi să vă spun doar atât, medicul care vorbea nu era rezident, era medic primar şi spune aşa: ‘Vă rog să vă gândiţi, pentru că domnul profesor vă oferă tot sprijinul la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti’. Deci aş vrea să nu mai trunchiem şi să extragem fragmente din anumite mesaje. Medicii ăştia specialişti şi primari au dreptul să consulte unde vor. Ei pot consulta la spitalul public, pot consulta în orice clinică privată în timpul lor liber. Mai mult, până la urmă pacientul nu e un pion care vine şi îl duci unde vrei tu. Pacientul alege unde vrea să meargă la o consultaţie: în spital, în privat, semnează un consimţământ când intră şi îşi asumă faptul că, dacă merge în mediul privat, plăteşte o taxă (…) Eu nu am luat niciodată pacienţi de la spital să-i duc la cabinetul privat”, a precizat Cîrstoiu.

El a adăugat că a mers la clinica privată Anemona pentru a-i ajuta cu expertiza sa pe alţi medici, care i-au cerut ajutorul, dar că nu a încasat bani pentru asta.

„Colegii mei au consultat acolo pacienţi. Au fost dăţi, şi nu neg asta, când ei mi-au cerut o expertiză, mi-au cerut un sprijin. Erau cazuri care uneori îi depăşeau. Le-am oferit sprijinul, pentru că eu am jurat, când am terminat facultatea, să ofer sprijin necondiţionat pacienţilor şi colegilor mei, asta scrie în jurământul lui Hipocrate. Nu am încasat niciun ban. Eu am făcut asta din devotamentul meu profesional, din devotamentul meu faţă de profesie, faţă de un pacient, faţă de orice om care are nevoie. Am făcut-o că am vrut eu. Principiul acestei incompatibilităţi… Şi o să vă spun de unde porneşte treaba asta. Dacă, spre exemplu, aş face acest hobby în timpul liber, aş fi incompatibil, pentru că o modificare legislativă făcută în anul 2016 (…) a creat un haos în sistemul de sănătate. O ordonanţă de urgenţă care n-a fost votată niciodată de Parlament şi are nuanţe de neconstituţionalitate, pentru că încalcă dreptul la timp liber şi la odihnă (…) Dar când am fost la un spital public din Bucureşti să operez, ca să salvez un om care era pe masă, având eu soluţia, eram în compatibilitate? Da, după raţionamentul ăsta. Când m-a chemat un coleg într-un spital privat să acord o expertiză, neluând niciun ban, şi să mă duc să operez pentru că era o problemă urgentă, eram în incompatibilitate? Nu (…) Eu nu am făcut niciun rău”, a explicat Cîrstoiu.