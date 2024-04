Cîrstoiu s-a întors „la ceea ce face cel mai bine”

În aşteptarea deciziei din Coaliție privitoare la candidatura la Primăria Generală, Cătălin Cîrstoiu s-a întors la ce ştie să facă cel mai bine. Într-un mesaj pw Facebook, Cîrstoiu a afirmat că nimic nu i se pare greu, când reuşeşte să învingă boli crunte.

„Azi am vorbit despre ceea ce am învățat să fac cel mai bine, despre cea mai grea bătălie, lupta pentru sănătatea oamenilor împotriva unei maladii teribile: metastazele osoase din cancerul renal. Am fost impresionat să vad și să simt cât de aproape îmi sunt colegii, de vârsta mea sau mai tineri. Când ai o meserie pe care o iubești, când învingi boli crunte și redai speranța la viață, nimic nu ți se mai pare prea greu”, a scris pe Facebook Cătălin Cîrstoiu, vizat de acuzații de incompatibilitate.

Mesajul lui Cîrstoiu vine după ce cu o zi în urmă a făcut o conferință de presă în care a precizat că el nu va abandona cursa pentru Primâria Capitalei, dar că mandatul său este pe masa Coaliției, care se va întâlni luni.