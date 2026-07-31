Comandament la Guvern. Aprovizionarea cu carburanți a pieței interne, analizată de Ministerul Energiei

Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, și secretarul general al ministerului, Sorin Elisei, au avut astăzi un comandament de lucru cu reprezentanții marilor companii din domeniul petrolier și al distribuției de carburanți. Întâlnirea a avut loc la Palatul Victoria, având ca temă centrală garantarea aprovizionării constante cu combustibil a pieței interne din România, într-un context marcat de o dinamică economică și logistică complexă.

Stabilitatea aprovizionării și asigurările marilor companii

În cadrul discuțiilor a fost analizată detaliat situația aflată în continuă schimbare, fiind căutate și evaluate posibile soluții de intervenție, potrivit pârghiilor legale de care dispune statul. Scopul principal al acestor discuții este acela de a asigura fluxul continuu pe piața românească, fără ca cetățenii sau mediul de afaceri să resimtă fluctuații. „Guvernul menține un dialog strâns și constant cu marii jucători de pe piață pentru a preveni orice fel de criză în acest sector considerat vital pentru economia națională.” La această întâlnire guvernamentală au participat reprezentanți ai principalelor companii de profil care operează la noi în țară, mai exact Petrom, Socar, MOL Romania, Lukoil, Oscar și Rompetrol.

Aceste șase companii au dat asigurări autorităților că au capacitatea deplină de a acoperi toate cererile pentru perioada următoare. Reprezentanții mediului privat au transmis oficial că nu anticipează dificultăți majore sau discontinuități în asigurarea cantităților necesare de carburanți pentru piața românească.

Întârzieri logistice și soluții pentru transportul intern

Un punct important pe agenda discuțiilor purtate la Palatul Victoria a fost logistica și distribuția teritorială a combustibilului. Autoritățile centrale au remarcat faptul că „sunt înregistrate anumite întârzieri în transportul pe cale ferată dinspre terminalul Oil Terminal către depozitele situate în restul țării.” Această rută reprezintă interes în lanțul național de aprovizionare, din punct de vedere al infrastructurii.

Cu toate acestea, oficialii din Ministerul Energiei au dat asigurări că există soluții clare pentru eficientizarea transportului intern. Aceste măsuri logistice sunt luate cu scopul direct al asigurării neîntrerupte a aprovizionării cu carburanți. „Guvernul, în strâns dialog cu companiile de profil, actionează pentru a asigura aprovizionarea continuă a pieței românești.” mai scrie în comunicatul de presă al Guvernului.

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