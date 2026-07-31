Comisia Europeană acuză Temu că ar fi obstrucționat o inspecție. Platforma riscă o amendă de până la 1% din cifra de afaceri

Comisia Europeană a transmis platformei de comerț online Temu o comunicare oficială prin care își prezintă concluziile preliminare privind o posibilă obstrucționare a unei inspecții desfășurate în baza Regulamentului privind subvențiile străine. Documentul a fost transmis companiei-mamă PDD Holdings Inc. și filialei sale WhaleCo Technology Limited, care operează platforma în Uniunea Europeană.

Inspecție inopinate desfășurate între 2 și 5 decembrie

Potrivit Executivului european, suspiciunile au apărut în urma unei inspecții inopinate desfășurate între 2 și 5 decembrie 2025 la sediul WhaleCo din Irlanda. Verificările au fost inițiate după ce Comisia a identificat indicii potrivit cărora Temu ar fi beneficiat de subvenții străine care ar putea denatura concurența pe piața internă a Uniunii Europene.

Comisia susține, cu titlu preliminar, că reprezentanții companiei nu au răspuns mai multor solicitări esențiale formulate în timpul inspecției. Printre informațiile cerute s-au numărat detalii privind organizarea și gestionarea activităților Temu în Uniunea Europeană, sistemele informatice utilizate de companie, precum și registre și evidențe referitoare la operațiunile desfășurate pe piața europeană. În lipsa acestor date, inspectorii nu au putut analiza informații considerate relevante pentru investigație.

În această etapă, comunicarea transmisă de Comisie nu reprezintă o decizie finală și nu stabilește existența unei încălcări a legislației. Temu are dreptul să consulte documentele din dosar, să răspundă în scris concluziilor preliminare și să își prezinte punctul de vedere înainte ca Executivul european să adopte o decizie definitivă.

Amendă de până la 1% din cifra de afaceri

Dacă suspiciunile vor fi confirmate, Comisia Europeană poate aplica o amendă de până la 1% din cifra de afaceri totală a companiei și penalități cominatorii de până la 5% din cifra de afaceri zilnică medie, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea obligațiilor. Aceste sancțiuni sunt prevăzute de Regulamentul privind subvențiile străine și vizează companiile care împiedică desfășurarea investigațiilor europene.

Acțiunea se adaugă unei serii de investigații derulate de Comisia Europeană împotriva platformei Temu în ultimii ani, inclusiv în domeniul serviciilor digitale și al protecției consumatorilor, autoritățile europene intensificând controalele asupra marilor platforme de comerț online care operează pe piața UE.