Directiva europeană privind dreptul la reparare intră în vigoare

Directiva privind dreptul la reparare, care a intrat în vigoare în iulie 2024, încurajează consumul sustenabil, facilitând repararea produselor ca alternativă la înlocuirea lor. Directiva începe să se aplice de astăzi. Noile norme îi vor ajuta pe consumatori să facă economii de bani, să reducă volumul de deșeuri, să prelungească durata de viață a produselor și să diminueze emisiile de gaze cu efect de seră, arată sursa citată.

Ce pot solicita consumatorii

În temeiul directivei, consumatorii vor putea solicita repararea produselor defecte, precum smartphone-urile, mașinile de spălat sau frigiderele, chiar și după expirarea garanției legale.

Obligațiile producătorilor

Producătorii vor fi obligați să ofere servicii de reparații la un preț rezonabil și într-un termen rezonabil. Totodată, vor trebui să publice pe site-urile lor informații clare despre serviciile de reparații pe care le oferă și despre prețurile orientative. Aceștia nu vor putea refuza efectuarea reparațiilor și nici nu vor putea recurge la practici prin care să împiedice sau să descurajeze consumatorii să apeleze la acestea. În plus, vor trebui să asigure disponibilitatea pieselor de schimb la prețuri accesibile.

Reacții din partea Comisiei Europene

Henna Virkkunen, vicepreședinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, a declarat că Europa nu trebuie să devină un continent care aruncă tehnologia la gunoi.

”Viitorul este inteligent, reparabil și circular. Facilitând repararea produselor, sprijinim inovarea, consolidăm industria europeană și reducem dependența de materiile prime importate”, a spus Virkkunen.

Michael McGrath, comisarul pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, a declarat, la rândul său, că atunci când alegi să repari un produs în loc să îl înlocuiești, optezi pentru ”accesibilitate, economie circulară și competitivitate”.

”Directiva privind dreptul la reparare contribuie la toate aceste obiective. Aplicarea sa deplină în întreaga Uniune va aduce beneficii reale consumatorilor, mediului și întreprinderilor mici și va sprijini obiectivul nostru de a construi o economie europeană curată și competitivă”, a explicat comisarul.

Sprijin din partea statelor membre

Statele membre trebuie să încurajeze repararea produselor, prin măsuri precum acordarea de vouchere pentru reparații sau instituirea unor fonduri destinate sprijinirii reparațiilor. În paralel, Comisia dezvoltă o nouă platformă europeană online care le va permite consumatorilor să găsească cu ușurință servicii de reparații cât mai aproape de casă.

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