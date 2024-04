Cooperativa de intoxicare “gușăfm”. Citesc ieri pe CORECT News (plutonul pe unitate al “clubului de gândire” GoldFM , alias gușăfm – scris cu litere mici – un articol publicat de Sorin Roșca Stănescu (S.R.S.), unul dintre veteranii presei din România.

Titlul “m-a dat pe spate”: “Scenariul de senzație: Mircea Geoană-Cozmin Gușă, în finala prezidențială”, titrează S.R.S. pe pagina principală a cooperativei de intoxicare “gușăfm”, păstorită de tandemul tată-fiu Cozmin (șeful de facto) și Andrei (patron la vedere).

Înțeleg că autorul articolului e membru al așa-zisului “club de gândire”, dar să lansezi pe piață asemenea aberații/intoxicări/manipulări mi se pare mult pentru un jurnalist cu experiență și pretenții cum este “SRS”.

Chiar dacă, în final, autorul încearcă să dreagă busuiocul cu un pasaj care să-l scoată basma curată (“bătălia finală a celor doi outsideri – Geoană și Gușă – nu este o certitudine. Este doar un scenariu posibil, pe care nu avem dreptul să-l aruncăm la lada de gunoi și să nu-l luăm la modul cel mai serios în calcul”), prima întrebare care mi-a venit în minte a fost ce l-a mânat în luptă pe S.R.S.? Apoi, cum e posibil ca un ziarist cu ștaif să se compromită lansând pe piață asemenea scenarii, pentru a-i face pe plac lui Cozmin Gușă, un submediocru intrat/infiltrat în presă pe ușa din dos?! Nu am găsit decât un singur răspuns: ori S.R.S. a primit ordin pe unitate, ori cei doi au interese comune.

Cooperativa de intoxicare “gușăfm” nu e la prima infracțiune. În urmă cu câteva săptămâni, “gușăfm” a declanșat campania de denigrare a lui Cornel Nistorescu, unul dintre stâlpii presei scrise românești, aruncând pe piață o altă minciună grosolană: Nistorescu ar fi omul generalului Florian Coldea!

Ei bine, îl citesc pe Cornel Nistorescu de peste 30 de ani, scriu de mulți ani la Cotidianul, colaborăm într-un parteneriat reciproc avantajos Cotidianul.ro – New York Magazin (nymagazin.ro) și vă pot spune că nu mi-a dat niciodată ordine/dispoziții/teme/ținte de atac și că nu mi-a tăiat o virgulă! Spre deosebire de “gușăfm” și așa-zisul „club de gândire”, “Nisto” e o mostră de profesionalism și talent pentru presa românească! Iar diversiunea că ar fi “omul lui Coldea” e o făcătura grosolană! Citiți ce a scris directorul site-ului Cotidianul.ro de-a lungul anilor despre generalul cu patru stele Florian Coldea, sluga securistului turnător băsescu și partenerul lui Kovesi…

https://www.realitatea.net/amp/stiri/politica/nistorescu-editorial-11-abuzuri-sri-cu-aprobarea-csat_5dcc9245406af85273d51779

https://www.activenews.ro/stiri-politic/Cornel-Nistorescu-arunca-bomba-Florian-Coldea-NU-a-parasit-SRI-ul-si-lucreaza-la-greu.-Generalul-ar-avea-sub-comanda-patru-directii-inclusiv-cea-care-se-ocupa-cu-monitorizarea-utilizatorilor-romani-ai-internetului-140885

Dacă mai caut vreo 10 minute, vă mai dau câteva sute de probe! Iată de ce mă surprinde faptul că un jurnalist de talia lui S.R.S. s-a aliat cu un diletant, Cozmin Gușă, care a eșuat în politică și acum își caută refugiul în presă!

Acest intrus se folosește de oameni cu expertiză, credibilitate și mare experiență (S.R.S., Petru Romoșan, Aurelian Popa sau Josefina Pascal sunt câteva nume) pentru a-și atinge scopurile și a-și satisface orgoliul narcisist, apoi îi trădează! A făcut-o cu adrian năstase și cu traian băsescu (cu litere mici), a încercat și cu sus-semnatul, dar nu i-a mers. L-am pus la punct pe repede înainte, când am realizat că Gușă e un zero barat – în primul rând ca om! M-am retras la timp și cred că am luat cea mai bună decizie. Riscam să-mi compromit cariera de ziarist alături de o persoană fără caracter.

Am făcut și fac jurnalism în America, unde am ținut în viață 27 de ani (din banii mei puțini!) New York Magazin, cea mai veche publicație a Exilului Românesc în activitate la New York, ceea ce nu a reușit o armată de ziariști cu masterate, doctorate etc. Cum să mă asociez cu Cozmin Gușă și cooperativa de intoxicare “gușăfm”?!

P.S.: Revenind la articolul lui Sorin Roșca Stănescu, le-am zis bazaconia asta cu finala prezidențială Geoană Prostănacul – Gușă Căpușă celor trei nepoți ai mei din Washington (care au 10, 8 și 4 ani). I-a umflat râsul pe toți trei, dar cel mai tare se hăhăia nepotul meu cel mic, Luca-Matei, care mi-a zis că abia așteaptă să-i vadă pe cei doi finaliști cu căciula în mână la Casa Albă și la sediile CIA și FBI! Să fiu sincer până la capăt, eu îl vreau pe Gușă președinte! Numai așa îl va lua elicopterul de la Cotroceni, îl va duce la Târgoviște și vom scăpa de el! După ce l-a trădat pe năstase adrian, în 2009 a fost șeful de campanie al lui băsescu traian. Ați văzut cum am avut un președinte seara și altul spre dimineață. De atunci nu mai votez!

Corespondență din New York de la Grigore L. Culian