Declarația dată la Securitate. „Subsemnatul Crin Antonescu vă declar că îl cunosc”

Candidatul Alianței ”România Înainte”, Crin Antonescu, a citit public conținutul declarației pe care a dat-o în fața Securității în cazul plecării din țară a unui prieten al său, după ce în cursul zilei și-a consultat dosarul de la CNSAS.

‘Am luat exact copia, piesa care mă interesa pe mine. Am văzut toate documentele pe care aveam dreptul să le iau. Copii am după vestita declarație’, a afirmat Antonescu.

„Subsemnatul Crin Antonescu vă declar că îl cunosc pe Costache Ștefan, inginer la întreprinderea mase plastice din Tulcea, de aproximativ 20 de ani. Am copilărit împreună, am fost colegi de clasă, apoi după clasa a opta Costache Ștefan a plecat la București pentru a urma cursurile unui liceu de specialitate și apoi a urmat și cursurile facultății de construcții.

Mi-a relatat inițial că intenționează să facă o deplasare la Viena. (..)Deși suntem în relație strânsă, nu am cunoscut intențiile lui Ștefan. Nici părinții, nici sora sa nu le cunoașteau, din ce am înțeles”, scrie în declarația candidatului coaliției.

Crin Antonescu, candidat al coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, a dat o declarație la Securitate în 1988, dar nu i se poate reține calitatea de agent sau colaborator al Securității comuniste, a stabilit Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS).

În adeverința publicată pe site-ul CNSAS se arată că Antonescu figurează într-un dosar informativ și a dat o declarație în anul 1988 despre un prieten, pe vremea când era profesor la Școala din Niculițel, județul Tulcea.

Antonescu a declarat marți că nu a avut nicio relație cu fosta Securitate decât în calitate de urmărit și a cerut ca declarația sa de la CNSAS să fie făcută publică.