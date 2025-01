Crin Antonescu, prima reacție după deciziile din coaliție

Fostul președinte al PNL Crin Antonescu a declarat, joi, că din punctul său de vedere va fi validat candidat al coaliției la alegerile prezidențiale și că deciziile în forurile statutare ale partidelor urmează să fie luate la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie.

”S-a stabilit o dată a alegerilor, care înțeleg că va fi formalizată în proxima ședință de Guvern, cred că luni, nu știu exact, și, de asemenea, din discuțiile pe care le-am avut și cu domnul prim-ministru și cu domnul președinte Bolojan am înțeles că într-un calendar care l-au pregătit undeva pe la sfârșitul lunii, începutul lunii februarie, aceste decizii să fie luate în forurile pe care statutul partidelor le prevede”, a declarat Antonescu la Antena 3.

El a fost întrebat și despre sondajele în care atât el, cât și alți politicieni, precum Marcel Ciolacu, Ilie Bolojan, Victor Ponta, vor fi măsurați.

”Pe mine nu mă deranjează sub nicio formă faptul că dânșii fac sondaje. Eu aștept doar decizia pe care cu sondaje, cu tot ceea ce pot să constituie elemente ale deciziei, să le ia în considerare și să o ia la sorocul stabilit. (…) Întotdeauna o decizie până nu este luată are mai multe variante. Se poate întâmpla orice. Eu nu am pretins niciodată să nu se facă vreun sondaj sau să fiu eu neapărat desemnat. Am spus doar că este foarte bine pentru toată lumea, în primul rând pentru aceste partide, ca decizia să fie luată cât mai repede. Faptul că mai multe personalități (…) sunt măsurate în sondaje, asta este treaba partidelor. Nu am nici cea mai mică problemă cu acest lucru”, a răspuns Antonescu.

Întrebat dacă simte că, în acest context, candidatura sa este incertă, el a precizat: ”Dacă este vorba de ce simt eu, dați-mi voie să fiu foarte sincer și să vă spun: Nu. Sunt aproape convins că această candidatură a mea va fi validată, ceea ce nu înseamnă în vreun fel că vreau să știrbesc – nici nu aș putea – libertatea partidelor și decizia lor. (…) Nu mă simt deloc nesigur sau inconfortabil”.

El a precizat că nu știe cu cine este măsurat în sondaje.

Antonescu a precizat că dacă una dintre formațiunile coaliției va invalida candidatura sa, va considera ”episodul încheiat”.

”Eu am răspuns unei propuneri care mi s-a făcut de a fi candidat comun al acestor trei, plus grupul minorităților naționale – patru grupuri politice. Dacă această hotărâre este validată, mergem mai departe cu toată puterea de care dispunem fiecare dintre noi, dacă nu, partidele își iau alte decizii, îi întrebați pe dânșii, eu, în momentul în care una dintre aceste formațiuni ar invalida, am considerat episodul încheiat. Nu sunt un candidat în căutare de susținători, sunt astfel de candidați, nu este cazul meu. Discuția este foarte simplă. (…) Cred că voi fi validat candidat al acestei coaliții, rămâne să vedem ce se va întâmpla în realitate, că nu părerea mea este decisivă, ci ce se va întâmpla și cu asta basta”, a afirmat fostul președinte al PNL.

Potrivit lui Crin Antonescu, este cu atât mai bine că sunt mai mulți candidați la alegerile prezidențiale.

Antonescu a susținut că din discuțiile cu liderii PNL și PSD, Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu, a reieșit că luni Guvernul va da actul necesar cu datele pentru organizarea alegerilor prezidențiale, pe 4 și 18 mai.