Cutremur puternic lângă Napoli. Cel puțin 21 de răniți

Cel puțin 21 de persoane au fost rănite după ce un cutremur cu magnitudinea 4,7 a lovit regiunea Campi Flegrei, lângă Napoli. Două dintre victime se află în stare critică. Peste 250 de oameni au fost evacuați, iar numeroși localnici și-au petrecut noaptea pe străzi.

Seismul s-a produs vineri, la ora locală 19:46, la o adâncime de aproximativ trei kilometri. Epicentrul a fost localizat în zona vulcanică Campi Flegrei, la vest de Napoli, potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia. Cutremurul a fost resimțit în Napoli, pe insula Ischia și până în peninsula Sorrento. Acesta ar fi cel mai puternic seism înregistrat în regiune în ultimii 40 de ani, relatează The Guardian.

Clădiri avariate și transport public blocat

Seismul a provocat pene de curent și a afectat transportul public. Trenurile și metrourile au fost oprite temporar. Mai multe clădiri au fost avariate, iar o parte dintr-o stâncă s-a prăbușit. Un pilon de înaltă tensiune s-a înclinat, afectând alimentarea cu energie a aproximativ 100.000 de gospodării.

Cele mai mari pagube au fost raportate în Pozzuoli, oraș aflat în apropierea epicentrului. O clădire s-a prăbușit parțial, iar bucăți mari de piatră au căzut peste mașinile parcate. Nouă clădiri au fost declarate nesigure, iar verificările continuă. Debarcaderul din Pozzuoli nu mai poate să fie folosit. Cursele cu feribotul și hidrofoilul către insule au fost suspendate.

Un salvator a declarat pentru Reuters că una dintre victime este „în viață doar printr-un miracol”.

Aproximativ 60 de replici după cutremur

Mulți locuitori au refuzat să se întoarcă în locuințe. Oamenii se temeau că imobilele afectate s-ar putea prăbuși. După seismul principal, aparatele au înregistrat aproximativ 60 de alte cutremure. Una dintre replici a avut magnitudinea 3,1 și s-a produs sâmbătă dimineață. Aceasta a fost simțită în Bacoli, Pozzuoli și Napoli.

Autoritățile au avertizat că există în continuare riscul desprinderii unor bucăți din versantul afectat.

O zonă afectată frecvent de cutremure

Campi Flegrei este o calderă vulcanică dens populată, care se întinde în partea de vest a orașului Napoli. Activitatea seismică din zonă a crescut în ultimii ani, iar autoritățile italiene au intensificat monitorizarea.

Cutremurele de intensitate redusă sunt frecvente în această regiune. Seismele mai puternice au însă readus în atenție criza seismică de la începutul anilor 1980. Atunci, mii de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele.

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