Dan Șucu: Sunt obișnuit să fiu primul

Parcursul foarte bun al Rapidului din 2024, care a făcut ca echipa lui Cristiano Bergodi să înceapă acum play-off-ul de la o distanță de numai 4 puncte față de liderul FCSB și faptul că giuleștenii i-au învins clar pe oamenii lui Gigi Becali în cele două meciuri din sezonul regulat îl fac pe unul dintre acționarii principali ai alb-vișiniilor, Dan Șucu, să spună deschis că vrea să câștige campionatul.

Șucu este foarte mulțumit de ceea ce s-a putut realiza la Rapid din momentul în care a decis în timpul acestui sezon să i se alăture lui Victor Angelescu în susținerea financiară a clubului, dar a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA că obiectivul este câștigarea titlului.

„Mie îmi place să fiu numărul 1, așa am fost obișnuit de-a lungul vieții, de aceea nici la fotbal nu trebuie să fie diferit. Vrem să transformăm echipa într-o forță regională, nu doar în România. Eu așa văd lucrurile și spre asta construim.

Nu este ușor, la fotbal sunt foarte mulți factori care nu depind de tine, dar nu trebuie să renunțăm. Putem face asta, deja o facem“.

Dan Șucu e convins că un rol decisiv în creșterea spectaculoasă ca nivel de joc a echipei l-au avut achizițiile făcute în iarnă și merge pe ideea că acestă piață, a jucătorilor din Kosovo și Albania, la care trebuie să se adauge de acum înainte și cea sârbă, dovadă reușita cu atacantul Borislav Burmaz, va trebui să fie și pe mai departe exploatată cu atenție și găsite cele mai optime variante pentru implementarea cu succes în echipă a altor jucători veniți pe această filieră.

Am luat cel mai bun jucător din Albania (n.r. Florent Hasani), Rrahmani și Krasniqi sunt printre cei mai buni din Kosovo. Sperăm pe viitor să devenim o opțiune pentru jucători din Serbia și nu numai.

Rapid a mai fost acolo, în Europa, la un nivel înalt. Păcat că nu a rămas, avea toate argumentele să rămână acolo, dar nu s-a întâmplat.

Aceeași părere excelentă despre jucătorii transferați în acest sezon de Rapid o are și cel de-al doilea acționar important al giuleștenilor, Victor Angelescu. Acesta este convins că șansele Rapidului de a-l putea păstra din vară pe Albion Rrahamni sunt mici, spre zero, mai ales că nu are nici o clauză de eliberare în contract, dacă va continua să fie la fel de eficient până la finalul sezonului.

„Albion Rrahmani este, de departe, cel mai bun jucător din România. Este cel mai bun atacant din Liga 1 și poate ajunge unul dintre cei mai importanți atacanți din Europa. Are 13 goluri marcate până acum, dar a fost accidentat o perioadă lungă de timp. Să ne imaginăm câte goluri avea dacă nu trecea prin acea accidentare. Cred că, la finalul sezonului, Rrahmani va fi golgheter”.