Ziariștii de la The Washington Post au organizat, pe 7 decembrie, cea mai mare acțiune de protest începând de la greva de 20 de săptămâni din 1975. A fost o grevă de 24 de ore, după eșecul unor negocieri de 18 luni cu conducerea ziarului. Au participat peste 700 de reporteri, editori, caricaturiști si angajați din departamentul de vânzări.

The Washington Post este deținut de patronul Amazon, Jeff Bezos, care, în luna noiembrie, a anunțat că noul șef al ziarului va fi William Lewis, fostul publisher al The Wall Street Journal. În același timp, ziarul a anunțat că în acest an va avea pierderi de 100 de milioane de dolari și că va trebui să-și reducă număruil angajaților cu circa 10%, urmând să rămână cu o redacție de circa 950 de ziariști.

Solicitările angajaților, organizați într-un sindicat, sunt foarte departe de ceea ce compania este dispusă să le ofere. Ziariștii cer o majorare a salariului de 210 dolari pe săptămână, o creștere anuală de 4% pentru următorii trei ani. Conducerea le oferă o majorare de doar 21 de dolari pe săptămână și creșteri anuale de 2,25% în primul an și apoi de 2% în următorii doi ani.

Revendicările sindicatului mai includ: ”măriri care să țină pasul cu inflația și cu concurența, politici pentru munca de la distanță, sprijin pentru sănătatea psihică, pachete compensatorii pentru reducerea numărului de angajați cu 10%”.

Sindicatul le-a cerut cittorilor să se alăture acțiunii de proteste: ”Pe 7 decembrie vă cerem să respectați greva noastră și, pentru 24 de ore, să nu citiți nimic din conținutul The Washington Post. Asta include ediția tipărită, cea online, podcasturile, filmele, jocurile, rețetele. În schimb, vă rugăm să dați mai departe informațiile despre greva noastră și să le trimiteți șefilor The Post o scrisoare în sprijinul celor care fac ca această instituție să funcționeze”.

Reacțiile din mediul online nu au fot neapărat cele dorite de ziariștii de la The Washington Post. Ziarul a susținut invazia americana în Irak. ”Este greu să ne imaginăm că cineva se poate îndoi de dovezile că Iarkul deține arme de distrugere în masă”, scrie ziarul, în 2003. Aceeași publicație a primit un Premiu Pulitzer pentru modul în care a sprijinit ideea că alegerile ce au dus la victoria lui Donald Trump, în 2016, au fost fraudate în complicitate cu Rusia, un sandal care a dus la paralizarea administrației Trump. Recent, The Washington post a susținut că sabotarea conductei Nord Stream a fost o acțiune a Rusiei lui Putin, pentru ca apoi să publice informații despre implicarea Ucrainei.

Asta i-a făcut pe unii internauți să spuna că ar fi fost bine ca ziarul ce-i aparține acum lui Jeff Bezos să fi fost în grevă în ultimii 24 de ani, nu 24 de ore, sau că ziarul al cărui motto este ”Democracy dies in darkness” se poate descurca foarte bine și fără redactori, câtă vreme articolele sunt oricum servite de CIA.