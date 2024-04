De ce nu ar primi Simona Halep wild-card la Roland Garros?

Se apropie momentul de apogeu din fiecare an al sezonului pe zgură în lumea tenisului, respectiv turneul de Grand Slam de la Roland Garros. Competiția va fi organizată, ca în fiecare an, în complexul parizian și tot aici se vor disputa și meciurile din cadrul turneului de tenis la Jocurile Olimpice, găzduite în această vară tot de capitala Franței. Revenită în activitate după ce a stat suspendată timp de 18 luni pentru acuzația de dopaj din partea ITIA, Simona Halep nu ascunde faptul că și-ar dori mult să simtă din nou sub picioare zgura roșie de la Roland Garros, turneul de Grand Slam favorit al româncei. Aici, Simona a câștigat trofeul în 2018, după finala în care s-a impus cu 2-1 în fața americancei Sloane Stephens, dar tot aici a pierdut de două ori finala, prima dată în fața Mariei Sharapova, a doua, în fața letonei Jelena Ostapenko, în 2017, când a avut loc una dintre cele mai mari și mai neverosimile răsturnări de scor, Halep cedând de la 1-0 la seturi, 3-0 și 40-0 pe serviciul adversarei!

Cum, la acest moment, Simona este undeva pe locul 1134 în ierarhia WTA, este clar că nu ar fi niciodată admisă pe tabel la Roland Garros, nici măcar în calificări. Singura ei scăpare ar fi să primească o invitație din partea organizatorilor Openului francez. Însă există două mari obstacole. În general, cu mici excepții, francezii nu dau wild carduri decât jucătoarelor lor care sunt clasate pe poziții inferioare, după clasamentul WTA. Și mai păstrează unul sau maxim două pentru sportive de altă naționalitate, dar cu o condiție. Să nu fie vorba despre o jucătoare care a fost suspendată pentru dopaj. Așa s-a întâmplat cu Maria Sharapova după revenirea ei. Acum, alegerea ar fi între Simona Halep și daneza Caroline Wozniacki, dar presa din Franța susține că indiferent de ce a decis tribunalul de la Lausanne, acuzația de dopaj a rămas și din acest motiv ea ar putea fi refuzată.