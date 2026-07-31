De la 2 august, AI nu va mai putea „pretinde” că este om. UE introduce reguli noi pentru ChatGPT, chatboturi și conținutul generat cu inteligență artificială

Potrivit unui comunicat oficial al Comisiei Europene, noile reguli urmăresc să reducă riscul de manipulare și dezinformare și să ofere utilizatorilor mai multă transparență atunci când folosesc instrumente bazate pe inteligență artificială.

Chatboții vor trebui să spună clar că sunt inteligență artificială, iar deepfake-urile vor fi etichetate

Începând cu 2 august, chatboturile și alte sisteme interactive bazate pe inteligență artificială vor avea obligația să informeze utilizatorii că discută cu un sistem AI și nu cu o persoană.

În același timp, imaginile, videoclipurile și înregistrările audio de tip deepfake, create sau modificate cu ajutorul inteligenței artificiale, vor trebui etichetate. De asemenea, conținutul generat sau modificat de AI va trebui să includă marcaje care pot fi citite automat, pentru a putea fi identificat mai ușor.

Potrivit Comisiei Europene, aceste măsuri sunt menite să îi ajute pe oameni să ia decizii informate și să reducă riscul de înșelăciune și manipulare.

„Măsurile sunt menite să reducă înșelăciunea și manipularea și să ajute oamenii să facă alegeri în cunoștință de cauză”, se arată în comunicatul Comisiei Europene.

Intră în vigoare și primele reguli pentru cele mai puternice modele de inteligență artificială

Tot de la 2 august, Oficiul pentru Inteligență Artificială al Comisiei Europene începe aplicarea regulilor pentru furnizorii modelelor de inteligență artificială de uz general (General Purpose AI – GPAI).

Aceste modele pot fi integrate într-o gamă largă de produse și servicii, inclusiv agenți AI și alte aplicații capabile să îndeplinească numeroase tipuri de sarcini.

Conform Comisiei Europene, furnizorii acestor modele vor avea obligația să documenteze informații despre sistemele dezvoltate, să respecte regulile privind drepturile de autor și să publice un rezumat suficient de detaliat al conținutului utilizat pentru antrenarea modelelor.

În cazul celor mai avansate modele, considerate cu risc sistemic, obligațiile sunt mai stricte și vizează reducerea riscurilor asociate unor incidente majore, inclusiv amenințări la adresa securității cibernetice, manipulării sau drepturilor fundamentale.

Sistemele AI care manipulează oamenii sau exploatează vulnerabilitățile rămân interzise

Comisia Europeană anunță că începe și aplicarea regulilor privind practicile interzise în domeniul inteligenței artificiale.

Potrivit instituției europene, sunt interzise sistemele AI care manipulează comportamentul oamenilor, exploatează vulnerabilitățile unor persoane în mod dăunător sau realizează evaluări care pot afecta în mod nedrept drepturile acestora.

Respectarea noilor reguli va fi verificată atât de Oficiul pentru IA al Comisiei Europene, cât și de autoritățile competente desemnate de fiecare stat membru. În cazul instituțiilor Uniunii Europene, responsabilitatea revine Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Comisia lansează și platforme prin care pot fi raportate încălcările regulilor privind inteligența artificială

Pentru a sprijini aplicarea Regulamentului privind IA, Executivul european a anunțat lansarea mai multor instrumente prin care persoanele fizice și companiile pot semnala posibile încălcări ale noilor reguli.

Printre acestea se numără un mecanism pentru depunerea plângerilor privind sistemele de inteligență artificială aflate sub supravegherea Oficiului pentru IA, un canal dedicat avertizorilor de integritate și o platformă prin care dezvoltatorii care folosesc modele AI de uz general pot raporta eventuale nereguli.

Totodată, Comisia a anunțat numirea profesorului Alessandro Abate, de la Universitatea Oxford, în funcția de consilier științific principal al Oficiului pentru IA. Acesta va coordona activitatea științifică privind evaluarea și siguranța modelelor de inteligență artificială de uz general.

Conform Comisiei Europene, aplicarea Regulamentului privind IA va continua etapizat. Normele referitoare la sistemele AI cu grad ridicat de risc vor intra în vigoare în anii 2027 și 2028, iar noile interdicții privind sistemele care generează materiale sexuale explicite fără consimțământ sau conținut care implică abuzuri asupra copiilor se vor aplica din 2 decembrie 2026.

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