De multe ori statul român a stat noncombat

Vineri seara, Tribunalul de Arbitraj de la Washington, SUA, a anunțat că a dat cîștig de cauză României, în procesul cu Gabriel Resources, firma care a vrut să expooateze auroul de la Roșia Montană.

Miza procesului a fost una uriașă. Practic, dacă ar fi pierdut acest proces, România ar fi trebuit să achite daune de 6.5 miliarde de euro. Cât o autostradă, scrie foaiatransilvană.ro

Cu unanimitate de voturi, judecătorii de la Washington au dat dreptate țării noastre, detrimentul celor de la Roșia Montană Gold Corporation.

Unul dintre avocații care a reprezentat România, este clujeanul Marius Harosa. La Washington, Harosa a reprezentat asociațiile care au luptat împotriva acestui proiect minier.

Mai trebuie spus că avocatul Harosa a câștigat la instanțele naționale mai multe procese importante. Inclusiv cel prin care s-au anulat documente importante pentru emiterea autorizației de construire.

”Am reprezentat în țară localnicii de la Roșia Montana, în marea majoritate a proceselor prin care am anulat actele administrative emise în favoarea companiei RMGC. Apoi, am participat în echipa internațională de avocați și experți. Eu am reprezentat comunitatea din Roșia Montană, și am depus la Tribunalul Arbitral ICSID de la Washington trei cereri de amicus curiae, prin care, în acel proces, s-a făcut auzită vocea localnicilor. Pot spune, fără falsă mândrie, că intervenția ONG Alburnus Maior și Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu a ajutat enorm Tribunalul să ia o decizie. Au fost astfel trei părți la arbitraj: Gabriel Resources, Statul Român și noi, intervenienții. De multe ori poziția Statului a fost de noncombat, însă contează rezultatul fabulos obținut”, a declarat avocatul Marius Harosa pentru foaiatransilvana.ro