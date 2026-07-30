Discursul din plen. Atacuri la persoană și acuzații privind vaccinurile

Aflat la microfonul Camerei Deputaților, Alexandru Rogobete a respins acuzațiile opoziției referitoare la blocajele de angajări din sistemul sanitar și a lăudat măsurile luate de Partidul Social Democrat privind majorările salariale. Discursul său a deviat rapid către atacuri directe la adresa parlamentarului USR Emanuel Ungureanu, dar și a foștilor miniștri USR ai Sănătății, Ioana Mihăilă și Vlad Voiculescu.

„Vin la microfon să mintă. Ați mințit până acum că atunci când am fost ministru n-am făcut nimic ca să angajez oamenii în sistem. (…) În 2024, Ministerul Sănătății condus de PSD și Guvernul României, ce să vezi, condus tot de PSD, a crescut salariile personalului medical cu un 20% în medie. Asta ca să vă aduc aminte că în 2018, tot PSD-ul a dublat salariile medicilor și de aia n-au mai plecat din țară.”

Rogobete a trecut apoi la perioada în care USR a deținut portofoliul Sănătății, Rogobete a folosit termeni jignitori la adresa predecesorilor săi și a readus în discuție dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID-19:

„E adevărat, ați avut portofoliul Ministerului Sănătății pentru puțin timp, doar 4 luni, o epilatoare șefă de la Bihor, pe care ați pus-o ministră, și pe unul care n-are serviciu și nici diplomele nu și le prea găsește, Vlad Voiculescu, l-ați spus și pe el ministru. În perioada asta foarte scurtă, în care acești doi incompetenți au condus sistemul de sănătate, ați reușit să lăsați România cu o datorie de un miliard de euro către Pfizer. Ați cumpărat mai multe vaccinuri decât mâini și picioare există la un loc în țara asta. Asta este reforma voastră.”

Reacția Ioanei Mihăilă. „Jignirile îl descalifică pe cel care le adresează”

Contactată pentru a oferi un punct de vedere cu privire la declarațiile făcute în plen, fosta ministră a Sănătății, Ioana Mihăilă, a tratat situația cu ironie, subliniind că atacurile la persoană nu o afectează, ci îi expun caracterul celui care le proferează. Mai mult, Mihăilă l-a numit pe Rogobete „domnul aproape-doctor”.

„Nu prea am nimic de comentat, cred că jignirile astea îl descalifică mai mult pe cel care le adresează decât pe cel căruia îi sunt adresate. Deci nu am mare lucru de comentat decât să îi spun, poate, domnului aproape-doctor (n.r. în 2020, Alexandru Rogobete și-a suspendat rezidențiatul pentru a se dedica carierei administrative și politice -ar fi trebuit să fie medic ATI) că poate să găsească și alte jigniri. Dacă dorește, pot să-l și ajut, că poate să mă numească și «îngrijitoare de curățenie șefă», că dau și cu mopul. Dacă e cazul, poate să mă numească și «registratoare șefă», că mă ocup și de înregistrarea pacienților. Deci pot să îi mai ofer materiale dacă are nevoie.”

Eșecul PNRR

Ioana Mihăilă a mutat rapid discuția din zona jignirilor personale către problemele reale din sistem, acuzându-l pe Alexandru Rogobete de contraperformanțe grave în gestionarea fondurilor europene destinate Sănătății. Fosta ministră a punctat o serie de nereguli majore din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), declarând că este mult mai îngrijorată de faptul că acțiunile acestuia la minister au „îngropat PNRR-ul”.

Mihăilă a criticat dur ritmul lent al construcției de spitale. Deși existau 26 de unități prevăzute pentru a fi finalizate până în luna august a acestui an, fosta ministră a subliniat că doar două sunt raportate ca fiind gata. Aceasta a acuzat întârzierea cu un an a aprobării și publicării listei de proiecte cu maturitate rezonabilă, în condițiile în care finanțarea era aprobată încă din 2021.

De asemenea, Ioana Mihăilă a adus în discuție eșecul digitalizării și lipsa reformelor. Ea a atras atenția că cele 200 de milioane de euro alocate pentru digitalizarea sistemului de sănătate reprezentau o șansă istorică de a transparentiza costurile și de a lua decizii corecte, bazate pe date. În plus, a adăugat fosta ministră, obiectivele referitoare la medicina de familie nu au fost îndeplinite, deși Rogobete a ocupat funcții de decizie exact în perioada în care planul era în plină implementare.

În fapt, Ioana Mihăilă are o clinică de dermatologie în Oradea. Ea, de formare este medic endocrinolog.

Alexandru Rogobete își retrage cuvintele, dar menține atacul politic

Contactat ulterior de Cotidianul pentru un drept la replică, Alexandru Rogobete și-a cerut scuze pentru jignirea adusă, afirmând că o respectă pe Ioana Mihăilă ca medic și ca femeie. Cu toate acestea, el a subliniat că apelativul a pornit de la o realitate legată de afacerile private ale acesteia, continuând să îi critice activitatea din fruntea Ministerului Sănătății.

„O respect mult pe doamna doctor, ca femeie, ca medic. Cu privire la afirmația mea de ieri din plen, apelativul folosit… Sigur, recunosc că poate nu trebuia folosit, pentru că este o doamnă, un fost ministru. Public, îmi retrag apelativul folosit și îmi pare rău pentru faptul că poate s-a simțit lezată.”

Rogobete despre ministra Mihăilă

În ciuda scuzelor prezentate pentru derapajul verbal, Rogobete a ținut să precizeze că nu își schimbă părerea despre competențele manageriale ale fostei ministre.

„Însă, nu trebuie să scoatem din context și nici să evităm problema reală care există astfel în sistemul de sănătate. Apelativul folosit, sau mă rog, situația creată, pleacă de la o realitate. E o realitate că doamna are un business în acest domeniu, există în spațiul public astfel de informații. Așa cum am spus, o respect mult ca femeie și ca medic, dar nu-i apreciez activitatea de fost ministru și este dreptul meu să am acest punct de vedere, atât politic, cât și ca fost ministru la rândul meu. Nu consider că experiența acumulată în conducerea unui business cu trei angajați ar fi calificat-o pentru funcția de ministru, iar rezultatele au arătat acest lucru. Și este punctul meu de vedere. Dar da, nu trebuia să folosesc acest apelativ și îmi pare rău pentru acest lucru.”

Aducem aminte că, în momentul redactării prezentului articol, angajații din spitalele de stat sunt în plină grevă generală împotriva modificării noii legi a salarizării.

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