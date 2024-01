Detalii înfiorătoare! Patronul UNTOLD a abuzat sexual doi băieți minori

Toți sponsorii, asociații, partenerii politici, „prietenii” din Poliție, Jandarmerie, IGSU, SRI sunt chemați să spună dacă susțin pedofilia gay, dacă îl mai susțin pe Bogdan Buta și UNTOLD-ul său!, scrie ziardecluj.ro.

E foarte stranie viața: în cariera mea de jurnalist de investigații, cam 26 de ani de scris, am avut multe “lovituri de presă” răsunătoare, dar niciodată nu m-aș fi gândit că, după ce l-am dat în vileag pe preotul-cântăreț ortodox Cristian Pomohaci pentru pedofilie și că e gay abuzator de minori (se întâmpla în 2017), soarta o să îmi aducă în față încă un caz răsunător pe aceeași “tematică”.

Pe scurt, astăzi vă voi aduce în față dovezi de netăgăduit, în opinia mea, că celebrul milionar Bogdan Buta, patronul festivalului Untold, a făcut sex în 2021 cu doi minori (din 3 invitați la el acasă) în vârstă de 15 și 16 ani, după ce i-a îmbătat și, cel mai probabil, i-a drogat, după cum ne-au informat victimele și ne-au pus la dispoziție dovezi nucleare. Avem azi conversații ȘOCANTE cu Buta cel gay ademenind niște copii și apoi amenințându-i cu “prietenii” săi din Poliție.

Am fost mereu un jurnalist friendly cu comunitatea LGBT din Cluj și pot dovedi asta, ajutând membrii ei când au fost opresați de prejudecățile societății.

Nu sunt organ de anchetă și nu sunt procuror. Am consemnat mărturisirile unor victime, am conversații între agresor și victimă , am dovezi suplimentare, am factualitate. Toate implicațiile penale sau civile însă nu mai sunt treaba mea. Eu sunt un avertizor public. În rest, ancheta trebuie să o facă organele de urmărire penală. Eu voi descrie faptele așa cum mi-au fost prezentate și cum au fost redate de victime.

În calitate de jurnalist de investigații, am coroborat informații și alte probe , dar încă o dată, eu îmi doresc că Buta să nu mai scape cu pile, așa cum a scăpat în 2018 din dosarul de trafic de droguri al bogătașului și fostului său asociat Sorin Gadola!

