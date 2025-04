Deznodământul războiului din USR se amână

Curtea de Apel București a amânat pentru joi pronunțarea unei soluții pe contestația depusă de USR împotriva deciziei Biroului Electoral Central prin care formațiunii i s-a interzis să facă campanie în favoarea lui Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale.

De asemenea, instanța a amânat cu o zi pronunțarea unei decizii într-un alt proces, în care liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, contestă decizia dată de BEC prin care au fost șterse materialele de campanie cu Nicușor Dan, postate de USR pe Facebook.

Președintele partidului, Elena Lasconi, se află în conflict deschis cu ceilalți lideri ai USR, după ce aceștia au decis să îi retragă sprijinul în campanie și să îl susțină pe Nicușor Dan.

Elena Lasconi s-a prezentat miercuri la Curtea de Apel București, unde a solicitat în sala de judecată respingerea celor două acțiuni, anunțându-l pe judecătorul de caz că ea este singurul reprezentant legal al partidului.

‘Astăzi am fost în două săli, la două procese diferite. Unul a fost amânat pentru mâine, iar cel cu contestația de la BEC eu sunt absolut convinsă că o să se respingă, așa cum am cerut noi, să respingă toate contestațiile făcute chipurile de USR. Statutul meu este că sunt președintele USR, asta înseamnă că sunt singurul reprezentant legal al partidului. Eu sunt președintele partidului și dacă o mână de talibani încearcă să deturneze acest partid este o lipsă de respect față de colegii mei din USR din toată țara, pentru că sunt peste 20.000 de membri. Nu ne batem joc de democrație, mai ales în USR, care s-a născut în stradă. (…) Am foarte mulți colegi care mă sprijină, nu am o măsurătoare să vă spun exact câți sunt. Sunt și câteva filiale care au spus că au votat în unanimitate să meargă cu mine. Eu nu cred că vreodată cineva, vreun membru al USR, dacă vom continua așa, va mai candida la vreo alegere, pentru că nu te poți baza pe nimeni, nu? (…) Eu merg înainte, îmi fac campanie, sunt candidatul cel mai independent’, a declarat Lasconi, la ieșirea din sala de judecată.

Decizia BEC contestată în instanță de USR a fost luată pe 12 aprilie, în urma unei sesizări depuse de AUR.

Potrivit BEC, atât timp cât USR a propus un candidat cu respectarea prevederilor legale, în persoana Elenei Lasconi, iar în materialul publicitar politic același partid ar face propagandă electorală în favoarea lui Nicușor Dan, ‘acest aspect se transpune într-o încălcare a dispozițiilor legale’, întrucât, prin susținerea acordată după expirarea datei de definitivare a candidaturilor unui alt candidat decât cel propus inițial, în fapt, USR, cu ignorarea acelorași dispoziții legale, face o nouă propunere de candidatură după expirarea perioadei de depunere a candidaturilor, ‘ceea ce este inadmisibil’.

USR consideră decizia BEC ca fiind un ‘abuz grav’, prin care ‘se creează un precedent periculos și deschide calea pentru cenzură politică mascată sub argumente birocratice’.

Reprezentanții partidului susțin că au luat o decizie politică în baza unor ‘principii clare’: susținerea candidatului proeuropean care are ‘cele mai multe șanse’ să intre în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Uniunea Salvați România anunța, în urmă cu câteva zile, că juriștii partidului au analizat ‘atent’ argumentația pe care se bazează contestația, iar acțiunea în instanță nu este ‘un gest emoțional sau politic, ci un demers absolut firesc’ pentru a apăra principiile democratice.

‘Ce spune BEC mai exact: USR nu are voie să posteze pe paginile sale mesaje de susținere pentru Nicușor Dan, pentru că BEC consideră că astfel ar apărea ‘doi candidați ai USR’, ceea ce este o aberație în condițiile în care prin decizie internă a partidului a fost clarificat acest aspect. USR, prin decizia forurilor de conducere, a decis statutar care este candidatul susținut la aceste alegeri. Pe această logică, dacă Elena Lasconi ar fi decis să se retragă din cursă de bunăvoie și să îl susțină public pe Nicușor Dan, nici ea și nici USR nu ar fi avut voie să o spună în mod oficial’, preciza USR.