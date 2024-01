”Diplomația” loviturilor aeriene fără aprobare democratică

„America s-a întors” a însemnat că America a plecat din Afganistan, în august același an, o retragere marcată de haos și scene dramatice, fără negocieri prealabile cu state din regiune pentru folosirea aeroporturilor, pentru a asigura extragerea a cât mai multe persoane, în special afganii care au ajutat trupele americane vreme de două decenii. Procedura de acordare a vizelor pentru acești oameni care erau ca și condamnați odată cu revenirea la putere a talibanilor, a început abia după ce ultimul avion american a decolat din Kabul.

”Diplomația s-a întors”, dar a pornit apoi războiul din Ucraina, unde fostul premier britanic Boris Johnson a fost trimis ca mesager al SUA pentru a împiedica negocierile pentru încetarea a focului dintre Moscova și Kiev, la câteva săptămâni de la invazia rusă. Faptul că ”diplomația s-a întors” a însemnat și că administrația SUA a eliminat total din strategia de comunicare ideea negocierii unei încetări a focului în Ucraina în cei aproape doi ani de conflict. Acum, purtătorul de cuvânt al Casei Albe recunoaște că ajutorul militar al SUA pentru Ucraina nu mai poate continua, iar, conform analizelor marilor publicații vestice, asta înseamnă că Ucraina va pierde, în cel mai fericit caz, toate teritoriile anexate până acum unilateral de Federația Rusa.

”Diplomația s-a întors” și sub forma loviturilor aeriene americane asupra Yemenului controlat de milițiile hutite ale organizației Ansar Allah, susținută de Iran. Este un război pe care Vestul merită să îl poarte, spun multe ziare americane și britanice: o miliție slab înarmată susținută de Iran și care controlează jumătate dintr-o țară foarte săracă și aflată în război civil a început să amenințe bunăstarea Vestului lansând drone de câteva mii de dolari asupra navelor cargo care trec prin Marea Roșie spre Canalul Suez și Europa – e limpede că acești mici bandiți trebuie opriți.

Însă, dincolo de costul total disproporționat al doborârii unor drone de cel mult 20.000 de dolari folosind rachete al căror cost de producție începe de la un milion de dolari, loviturile lansate de Statele Unite și Marea Britanie asupra Yemenului la finalul săptămânii trecute pun un semn de întrebare asupra unei alte teze a administrației Biden, cea a ”luptei dintre democrație și autocrație”.

Săptămâna trecută, președintele Biden i-a adunat pe înalții oficiali ai administrației pentru a decide reacția SUA la atacurile miliției șiite din Yemen. După ce a ales pentru opțiunea militară, președintele i-a cerut șefului Pentagonului, despre absența căruia de mai bine de trei zile nu se cunoșteau detalii, să se ocupe de pe patul de spital de operațiunea militară împotriva hutiților din Yemen. Si pentru ca alegătorul american ce urmează să suporte prețul rachetelor să știe despre ce este vorba, The New York Times a dat o mână de ajutor administrației publicând un articol cu titlul ”Cine sunt hutiții și de ce SUA îi ataca?”, lucru făcut imediat și de aliații britanici, în The Guardian. Pentru americanii și britanicii care nu știau încă, aceste articole explică că hutiții din Yemen sunt dușmanii Americii, motiv pentru care trebuie atacați. Nimic însă despre războiul prin procura in Iran al Iranului și al aliaților saudiți ai statelor Unite, despre dovezile comiterii de crime de război de către Arabia Saudită și despre statul în stat creat în Yemen de un alt aliat al SUA – Emiratele Arabe Unite (care se pare urmează aceeași strategie și în Sudanul sfâșiat acum de un război civil).

Nu este deloc cel mai bun exemplu despre cum trebuie să funcționeze o democrație care susține că lumea se află într-un ”război între democrație și autocrație”. Cu ce autoritate a decis guvernul SUA să atace milițiile hutite pentru a proteja traficul comercial maritim? ”Congresul SUA era în plină sesiune toată săptămâna și a fost și vineri, după loviturile aeriene, deci nu este niciun motiv pentru care Biden să nu fi putut cere aprobarea Congresului”, spune John Allen Gay, directorul Societății Quincy Adams. Reacții și mai energice au venit din partea mai multor congresmeni, atât republicani cât și democrați. ”Președintele trebuie să vină în fața Congresului înainte să lanseze lovituri împotriva hutiților și să ne implice într-un nou război în Orientul Mijlociu”, a scris congresmenul democrat Ro Khana, care a primit imediat susținerea mai multor republicani. ”Nu am declarat război. Biden trebuie să se adreseze Congresului”, spune reprezentanta Anna Paulina Luna. ”Loviturile americane împotriva hutiților pot duce nu numai la o escaladare regională, dar ele nu au nicio autorizare din partea Congresului”.

Reacțiile acestea vin în contextul în care, la jumătatea anului trecut, mai multi congresmeni republicani au introdus un proiect de rezoluție care să redea Congreului SUA autoritatea de a declara război, iar argumentele lor ar trebui să dea de gândit aliaților: garanțiile Articolului 5 înseamnă oare mai mut decât sprijinul de care are cum parte Ucraina (un stat nemembru NATO) sau se poate chiar reduse la și mai puțin?

”Se pare ca administrația invocă mereu dreptul internațional și principiul autoapărării, iar acest lucru a fost făcut și înainte, în special de administrația Obama, care arăta că aceste lovituri nu înseamnă război și că nu presupun autorizarea Congresului. Însă avem de-a face, în mod clar, cu un act de război. Ar fi trebuit să treacă prin Congres, iar asta nu doar pentru a menține principiile constituționale, ci și pentru că implicarea Congresului presupune deliberare și poate îmbunătăți modalitățile de răspuns la o criză”, spune Will Ruger, președintele American Institute for Economic Research.

Din perspectiva administrației Biden, cea care spune că a readus diplomația în prim-plan, rachetele lansate asupra Yemenului par să fi fost o reacție ”diplomatică” la perturbarea rutelor comerciale, un răspuns firesc pentru a reafirma ”ordinea mondială bazată pe reguli”. Însă acțiunea SUA și a Marii Britanii nu a făcut decât să deschidă un nou front al războiului Israelului împotriva organizației Hamas. Hutiții au suferit pagube materiale însemnate, însă asta nu le-a redus capacitatea de a provoca pe mai departe haos la intrarea în Marea Roșie, ba chiar le-a adus un mare cadou – creșterea credibilității ca miliție care este gata să accepte sacrificii pentru cauza palestiniană. Apărarea Palestinei și a palestinienilor este unul dintre principiile de bază ale unor miliții precum Hezbollah, Houthi sau Hamas, toate având legături cu Iranul. Câtă vreme va continua războiul din Gaza, aceste grupări se vor întrece să-și arate sprijinul pentru palestinieni, pentru a-și demonstra loialitatea față de sponsorii din Iran și a pentru a primi și mai mult sprijin. Până acum, gruparea Hezbollah nu a deschis cu adevărat un nou front al războiului în nordul Israelului și nici hutiții din Yemen nu au folosit toată forța împotriva navelor cargo din Marea Roșie, pentru că Iranul nu dorește o confruntare directă cu SUA. Însă până și premierul Libanului a adoptat linia Hezbollah și a declarat că în sudul țării sale se poate deschide un nou front împotriva Israelului, dacă va continua războiul din Gaza. Pe de altă parte, premierul Israelian Benjamin Netanyahu a declarat că nimeni nu va opri Israelul în Gaza, nici măcar Curtea Penală Internaționala de la Haga, unde Africa de Sud a dat în judecată Israelul pentru genocid împotriva palestinienilor. Iar, potrivit The Intercept, Statele Unite au trimis în Isarel, la finalul lunii noiembrie, militari specializați în informații pentru stabilirea țintelor atacurilor cu rachete și artilerie lansat de Israel în Gaza. Care mai sunt liniile roșii ale acestei operațiuni și care este rolul Statelor Unite, al statelor arabe și al Europei în acest conflict?

Europa își schimbă repede poziția față de aliații americani. Franța, Italia și Spania au refuzat să participe la operațiunea condusă de SUA împotriva hutiților din Yemen, argumentând că asta nu va ajuta la dezescaladarea în Gaza și Liban. În vizita sa în Egipt, ministrul german de Externe Annalena Baerbock a declarat că Gaza și Cisiordania aparțin palestinienilor. Iar premierul socialist spaniol Pedro Sanchez a mers mai departe și a anunțat că, în cursul actualului său mandat, Spania va recunoaște statul Palestina, chiar dacă UE sau unele state membre vor avea o poziție contrară.

De partea americană, secretarul de Stat Antony Blinken, susținător la nivel declarativ al soluției cu două state – palestinian și israelian – a efectuat cel de al patrulea turneu în Orientul Mijlociu de la izbucnirea conflictului dintre Israel și Hamas, fapt ce arată cât de greu este pentru America să mai influențeze politica regională. Administrația Biden încearcă să salveze acordurile de recunoaștere a statului Israel de către Emiratele Arabe Unite și alte monarhii din Golf (acorduri încheiate în timpul administrației Trump) și să țină în viață negocierile în vederea unui acord similar cu Arabia Saudită. Însă, chiar înaintea atacurilor Hamas, aceeași administrație Biden a dezghețat 6 miliarde de dolari pentru Iran, țara care face totul pentru a împiedica normalizarea arabo-israeliană. Iar în toata perioada turneelor secretarului de Stat Blinken și a celui al președintelui Biden (pe care liderii Egiptului, Iordaniei și Autorității Palestiniene au refuzat să-l întâlnească) au avut loc nenumărate lovituri împotriva milițiilor susținute de Iran în Siria și Irak, ca urmare a atacurilor împotriva bazelor americane din aceste țări. Niciuna dintre aceste lovituri, nici cele împotriva hutiților din Yemen, nu au avut vreo aprobare din partea Congresului SUA.

Aceasta este, la trei ani de la preluarea mandatului, o față a politicii externe a administrației Biden, cea care a promis apărarea democrației și revenirea diplomației – puține inițiative și multe reacții, preponderent unilaterale, generate parcă de teama că tot mai puține state respectă puterea americană.