Director adjunct din ONJN, plasat sub control judiciar într-un dosar de corupție. Soțul său și alți trei suspecți, vizați de ancheta DNA

Direcția Națională Anticorupție a dispus plasarea sub control judiciar a directorului general adjunct al Direcției Generale Autorizare Jocuri de Noroc din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), Ana Maria Badea, într-un dosar care vizează suspiciuni de corupție. În același dosar au fost puși sub control judiciar și soțul acesteia, doi inspectori ai instituției și administratorul unei societăți comerciale, scrie News.ro.

Potrivit procurorilor, ancheta vizează presupuse fapte de luare și dare de mită, precum și trafic de influență, în legătură cu activitatea de autorizare și control a operatorilor din industria jocurilor de noroc. Conform acuzațiilor, funcționari ai ONJN ar fi primit bani sau alte foloase pentru a facilita ori urgenta soluționarea unor cereri de autorizare și pentru a favoriza anumiți operatori economici.

Ce spune comunicatul DNA

Conform anchetatorilor, în perioada 23 decembrie 2025 – 21 mai 2026, Ana-Maria Badea, în calitate de director general adjunct în cadrul ONJN, atât în mod direct, cât şi prin intermediul inculpatului soţului său, ar fi primit suma totală de 2.500 de euro de la reprezentantul mai multor societăţi comerciale care îşi desfăşurau activitatea în domeniul jocurilor de noroc, în legătură cu îndeplinirea şi urgentarea îndeplinirii unor acte ce intrau în atribuţiile sale de serviciu, arată DNA.

Pe durata controlului judiciar, cei cinci inculpați trebuie să respecte o serie de obligații impuse de procurori, printre care prezentarea la organele judiciare ori de câte ori sunt chemați și interdicția de a lua legătura cu ceilalți inculpați, martorii sau alte persoane implicate în dosar. În cazul nerespectării acestor obligații, măsura poate fi înlocuită cu una mai severă.

DNA continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele și pentru identificarea eventualelor persoane implicate. Punerea sub control judiciar este o măsură preventivă și nu echivalează cu stabilirea vinovăției, persoanele cercetate beneficiind de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă.