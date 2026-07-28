Discreţia asupra identităţii piloţilor este o necesitate, transmite Baza 86 Aeriană Borcea

”Discreţia asupra identităţii piloţilor noştri este o necesitate, bazată pe reguli de securitate operaţională.”, a transmis Baza Aeriană 86 Borcea.

Florin Toader
Discreţia asupra identităţii piloţilor este o necesitate, transmite Baza 86 Aeriană Borcea

Nedivulgarea identității piloților (printre altele) este o procedură standard în toate forţele aeriene din NATO, a transmis Baza 86 Aeriană Borcea FOTO: Facebook / Baza Aeriană 86 Borcea

”Discreţia asupra identităţii piloţilor noştri este o necesitate, bazată pe reguli de securitate operaţională.”, a transmis Baza Aeriană 86 Borcea.

Baza 86 Aeriană Borcea transmite că speculaţiile privind identitatea unor piloţi români noştri de pe aeronave F-16 sunt complet false și susține că discreţia asupra identităţii piloţilor este o necesitate bazată pe reguli de securitate operaţională.

Reprezentanţii Bazei Aeriene Borcea au anunţat că speculaţiile privind identitatea unor piloţi din cadrul bazei de pe aeronave F-16 sunt complet false şi au adăugat că discreţia asupra identităţii piloţilor este o necesitate, pentru a prevenit orice formă de presiune, hărţuire sau ameninţare la adresa lor sau a familiilor lor.

”Speculaţiile privind identitatea unor piloţi de-ai noştri de pe aeronave F-16 sunt complet false! În ultimele zile, în spaţiul online au apărut o serie de mesaje şi speculaţii conspiraţioniste care susţin că numele pilotului român implicat în recentele misiuni de interceptare a dronelor ar fi cunoscut, facând referire la fiul unui fost comandant al bazei şi lansând scenarii false despre regulile serviciului de alarmă.

Baza 86 Aeriană Borcea respinge ferm aceste afirmaţii”, au transmis, marţi, reprezentanţii Bazei 86 Aeriene Borcea pe pagina proprie de Facebook.

Discreția asupra identității piloților este obligatorie

Ei au adăugat că înţeleg curiozitatea şi dorinţa publicului de a-i cunoaşte şi de a-i felicita pe militarii implicaţi în misiuni, dar identitatea acestora nu este publică.

”Discreţia asupra identităţii piloţilor noştri este o necesitate, bazată pe reguli de securitate operaţională. Protejarea personalului şi a familiilor: aceasta este o măsură de bază pentru a preveni orice formă de presiune, hărţuire sau ameninţare la adresa lor sau a familiilor lor”, au afirmat reprezentanţii Bazei 86 Aeriene Borcea.

Ei au precizat că nedivulgarea detaliilor operaţionale (numele piloţilor, tiparul turelor de serviciu, tacticile şi procedurile) este o procedură standard în toate forţele aeriene din NATO, iar orice informaţie publicată poate fi colectată şi analizată de inamic.

Militarii de la Borcea au mai subliniat că alocarea piloţilor pe misiuni de luptă se face pe criterii de competenţă.

”Serviciul de Luptă Permanent – alocarea piloţilor pe misiuni de luptă se face exclusiv pe criterii de competenţă, certificare operaţională şi planificare riguroasă a orelor de zbor şi de refacere, respectând legislaţia aeronautică. Nu există decizii arbitrare sau derogări de la aceste reguli. Misiunile de apărare a spaţiului aerian naţional se execută cu maximă seriozitate, 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Aeronavele F-16 Fighting Falcon şi personalul navigant sau tehnic din cadrul Bazei 86 Aeriene sunt mereu la datorie”, a mai precizat sursa citată.

Piloţi de pe aeronave F-16 au doborât timp de trei zile consecutiv, la sfârşitul săptămânii trecute, trei drone care intraseră în spaţiul aerian naţional. Primele doua drone au fost doborâte de acelaăi echipaj.

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5 comentarii

  1. decoreaza-i in tacere : ori vor trimite transnistreni care vorbesc stalcit si o sa ii otraveasca.
    faceti baterii de drone, cumparati/construiti cabine de pilotaj de la distanta si tineti la secret numele pilotilor

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  3. Totul este secret in Lumea Libera si Democratica.

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    1. Nu-ți place aici? Alege o țară liberă și democrată
      Recomand N. Koreea și Rusia. Pentru inceput. Mai sunt și altele.
      Care bătută și să ne trimiți o vedere. Valea!

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      1. Va conduc aceleasi fosile care nu schimba playbook-ul propagandei din anii ’50.
        N-are nicio importanta pentru fosile ca intre timp unii parametri s-au schimbat.
        Mai lasati-o ca macane cu textele de Coreea ’53.
        Schimbati fosilele inamovibile care va dau ordine!

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