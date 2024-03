Doi foşti preşedinți americani se mobilizează pentru Biden

Preşedintele american Joe Biden va primi un impuls de la predecesorii săi democraţi Barack Obama şi Bill Clinton, joi, la o strângere de fonduri la New York, la care se aşteaptă încasări de peste 25 de milioane de dolari şi care va însemna un plus de putere pentru campania de realegere a lui Biden din acest an, relatează Reuters.

Biden şi cei doi foşti lideri de la Casa Albă vor lua parte la o discuţie moderată de prezentatorul „The Late Show”, Stephen Colbert, la Radio City Music Hall, în faţa a mii de invitaţi, echipa de campanie pentru realegerea lui Biden calificând anticipat evenimentul drept cea mai de succes strângere de fonduri politică din istorie.

Au programate recitaluri vedetele Queen Latifah, Lizzo, Ben Platt, Cynthia Erivo şi Lea Michele, iar unii participanţi „generoşi” îşi vor putea face poze cu cei trei preşedinţi, realizate de renumita fotografă Annie Leibovitz.

În condiţiile în care Biden are 81 de ani, vârsta şi forma sa fizică au ridicat semne de întrebare privind capacitatea sa de a-şi asuma un al doilea mandat de patru ani. Sondaje recente Reuters/Ipsos indică un nivel de aprobare de 40% pentru liderul democrat şi o cursă strânsă cu candidatul republican Donald Trump – care are 77 de ani – înaintea alegerilor din 5 noiembrie.

Biletele pentru evenimentul de joi au costat între 250 şi 500.000 de dolari, potrivit unui democrat familiarizat cu evenimentul, şi este de aşteptat să participe peste 5.000 de persoane. Evenimentul nu va fi televizat, dar campania intenţionează să posteze conţinut din cadrul acestuia pe reţelele de socializare.

Donatorii cu mai puţină dare de mână pot plăti 25 de dolari pentru a lua parte la un eveniment virtual cu cei trei.

Joe Biden a vizitat toate principalele state de pe „linia frontului” după discursul său înflăcărat privind Starea Uniunii de la începutul lui martie, dar a vorbit în general în faţa unor mulţimi mult mai mici, în cadrul unei strategii deliberate de a scoate în evidenţă interacţiunile sale cu americanii de rând. Vicepreşedinta Kamala Harris a străbătut şi ea ţara.

Manifestarea sprijinului din partea lui Obama, care este încă extrem de popular în rândul democraţilor, ar putea creşte entuziasmul unor tineri alegători şi altor progresişti care l-au votat pe Biden în 2020, dar acum sunt furioşi pentru susţinerea fermă arătată de acesta Israelului în răspunsul său la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023.

„Cifrele nu mint: evenimentul de astăzi este o demonstraţie masivă de forţă şi o reflexie reală a avântului pentru realegerea ticketului Biden-Harris”, a declarat copreşedintele de campanie, Jeffrey Katzenberg, într-un comunicat.

Efortul de realegere a lui Biden s-a tradus prin colectarea a peste 53 de milioane de dolari în februarie şi 10 milioane de dolari în cele 24 de ore de după discursul său din 7 martie din Congres. Biden îl depăşeşte în mod constant pe Trump sub aspectul strângerii de fonduri.

Barack Obama şi-a exprimat faţă de Biden îngrijorarea că Trump ar putea câştiga alegerile, înaintea unei „remanieri” a echipei lui Biden în care doi asistenţi importanţi de la Casa Albă au fost trimişi la sediul campaniei liderului democrat din Wilmington, statul Delaware.

Fostul preşedinte democrat a realizat recent la Casa Albă un videoclip care marchează aniversarea proiectului său Affordable Care Act, mai cunoscut ca Obamacare. Biden susţine ferm în cadrul campaniei întărirea acestei legi şi îi acuză pe republicani că încearcă să-i pună capăt.

În ce-l priveşte, Trump a folosit evenimentul lui Biden cu Obama şi Clinton pentru a-şi încuraja propriii săi susţinători. „Cartelul Obama-Clinton crede că ne va învinge mâine, dar eu am ceva ce ei nu vor avea NICIODATĂ”, a declarat Trump miercuri într-un apel de strângere de fonduri, referindu-se la susţinătorii săi.