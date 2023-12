Drulă zice de bine de liberali

Dosarul vaccinurilor anti-COVID-19 instrumentat la DNA este o acţiune „strict de hărţuială”, a susținut preşedintele USR, Cătălin Drulă, într-o conferință de presă la Braşov. Din dorința de a-i lua apărarea colegului său, fost ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, Drulă afirmă că nici liberalii n-ar prea fi de vină. Dar aruncă vina pe „domnul Gheorghiță“ și pe cei care „ au fost împotriva măsurilor de prevenţie – adică PSD, AUR şi Şoşoacă”.

„Este un malpraxis judiciar, un dosar care nu are niciun fel de substanţă. Mai mult, vizează şi persoane care nu au fost în lanţul de responsabilitate în ceea ce priveşte comenzile de vaccinuri – acestea se desfăşurau prin acel CNCAV, care coordona vaccinarea, condus de domnul Gheorghiţă (Valeriu – n.red., preşedintele fostului Comitet Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea – CNCAV) şi contractele cu Uniunea Europeană erau acolo. Dincolo de faptul că nu sunt un apărător al domnului Cîţu şi am avut diferende foarte mari, şi cu domnul Iohannis – cei care au decis aceste lucruri – nici faţă de ei nu are substanţă acest dosar. Comenzile au fost făcute la nivel european, România a comandat mult sub media europeană – de 10 doze/persoană, iar la noi s-au cumpărat 3 şi ceva – iar motivul pentru care unele au rămas nefolosite este tocmai sabotarea vaccinării (…) şi să nu uităm cine sunt cei care au fost împotriva măsurilor de prevenţie – adică PSD, AUR şi Şoşoacă”, a afirmat preşedintele USR.

Conform acestuia, inclusiv un raport întocmit de actualul guvern după vaccinare nu vorbeşte despre implicarea vreunui ministru USR în acest proces.

„Acest guvern a elaborat, în 2022, un raport la finalul vaccinării, care se numeşte ‘Misiune îndeplinită’ şi pe care l-au dat jos de pe site-uri, în care cei care l-au făcut şi vorbesc despre vaccinare spun că este un succes – preşedintele Klaus Iohannis, premierul Ciucă – la momentul raportului şi Gheorghiţă, care acum este directorul spitalului SRI. Nu există acolo vreun membru, vreun ministru USR pentru că vaccinarea a fost în coordonarea PNL”, a afirmat Cătălin Drulă.

Totodată, el a menţionat că dosarul este „strict o acţiune de hărţuială”, iar procurorul care instrumentează dosarul – unul cu „convingeri antivacciniste”.

Foştii miniştri USR ai Sănătăţii Vlad Voiculescu şi Ioana Mihăilă s-au prezentat, vineri, la DNA, pentru a fi audiaţi şi anunţaţi de către procurori că au fost puşi sub acuzare pentru abuz în serviciu, în dosarul privind achiziţia de vaccinuri împotriva COVID-19, în care prejudiciul ar fi de peste 1 miliard de euro.