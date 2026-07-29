Duel Trump-Netanyahu în spatele alianței SUA-Israel

A șaptea vizita a premierului Israelului in SUA de la preluarea mandatului de catre Donald Trump a fost urmată de puține declarații și de multe analize privind răcirea relațiilor dintre cei doi. Trump și Benjamin Netanyahu au divergențe privind cele mai importante dosare din Orientul Mijlociu: Iranul, Libanul și apropierea SUA de Turcia și Arabia Saudită, pe care Netanyahu o vede ca o amenințare la adresa poziției regionale a Israelului. În același timp, Trump evită să exercite presiuni asupra lui Netanyahu în ce privește violențele coloniștilor din Cisiordania și stagnarea procesului de pace din Gaza.

O vizită lipsită transparență

Netanyahu a gestionat vizita în mod netransparent. Avionul său a plecat din Israel înainte ca deplasarea să fie anunțată public. Nu a fost însoți de jurnaliști, iar în ziua întâlnirii de la Casa Albă nu a fost publicat niciun program oficial.

Premierul Benjamin Netanyahu spune că întâlnirea sa ”excelentă” cu președintele SUA, Donald Trump, a fost una dintre cele mai bune întâlniri pe care cei doi lideri le-au avut vreodată, potrivit Times of Israel.

”A fost o întâlnire cu o cooperare deplină”, spune el într-un videoclip, ”cu sprijin reciproc, cu înțelegere asupra obiectivului comun ca Iranul să nu dețină arme nucleare, precum și asupra altor obiective”. ”A fost una dintre cele mai bune conversații pe care le-am avut cu prietenul nostru, președintele SUA, Donald Trump”, insistă Netanyahu. Întâlnirea, spune el, a fost ”o oportunitate de a face schimb de idei și, de asemenea, de a coordona aspecte importante pentru securitatea și viitorul Israelului”.

Mesajele oficiale: cooperare și ”chimie excelentă”

Purtătoarea de cuvânt a lui Trump, Karoline Leavitt, s-a limitat să afirme pe X că întâlnirile cu Zelenski și Netanyahu au fost ”pozitive și productive”. Un oficial israelian a vorbit despre ”o atmosferă bună”, iar ”chimia excelentă dintre cei doi lideri a fost evidentă”. Cei doi lideri au reafirmat că Iranul nu trebuie, în nicio circumstanță, să dobândească arme nucleare și că parteneriatul dintre Israel și Statele Unite este mai puternic ca niciodată.

De la aliați apropiați, la relații complicate

A fost a șaptea vizită a lui Netanyahu la Casa Alabă la revenirea lui Trump la putere, la începutul lui 2025. Premierul israelian este liderul străin primit cel mai des la Casa Albă. Totuși, a fost prima întâlnire în Biroul Oval după începutul războiului SUA și Israelului împotriva Iranului, la sfârșitul lunii februarie, iar relația dintre cei doi lideri s-a răcit considerabil. Înainte și la începutul atacurilor, Trump și Netanyahu păreau aliați foarte apropiați, însă situația s-a schimbat. Netanyahu ar fi avut un rol important în decizia privind operațiunea americană, dar Trump ar fi anticipat o campanie mult mai simplă. Nici planurile sale privind pacea și reconstrucția în Gaza nu au avansat semnificativ.

Netanyahu poate fi salvat de un război care i-ar îngropa pe republicani

Contextul este influențat și de alegerile parlamentare din SUA (noiembrie) și Israel (octombrie). Situația din Orientul Mijlociu rămâne dificilă. Mulți americani contestă războiul din Iran, mai ales din cauza blocării repetate a Strâmtorii Ormuz și a creșterii prețurilor la combustibili. Doar o treime dintre americani sustin razboiul cu Iranul, arata un recent sondaj Reuters/Ipsos. Acest lucru ar putea afecta Partidul Republican la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, când democrații vor încerca să preia controlul Congresului. În Israel, Netanyahu are alegeri în octombrie și pare interesat de continuarea presiunii asupra Iranului. Pe el, războiul îl poate salva electoral. Pe republicanii lui Trump îi poate îngropa.

Trump a criticat unele acțiuni israeliene, în special in Liban. ”Nu trebuie să dărâmi un bloc de apartamente de fiecare dată când cauți pe cineva, pentru că în acele blocuri locuiesc mulți oameni și nu toți sunt Hezbollah”, a spus Trump, în urmă cu o lună. Iar Netanyahu a fost nemulțumit de disponibilitatea SUA pentru negocieri cu Iranul. Deși Trump a reluat atacurile împotriva Iranului, el a transmis din nou că este deschis dialogului cu liderii iranieni.

Trump, enervat pentru că Netanyahu îl ține ”implicat”

Întalnirea Trump-Netanyahu nu a început bine. Cu doar câteva ore înainte, relatările despre intenția lui Netanyahu de a-i prezenta lui Trump informații ale serviciilor israeliene despre mișcările Iranului în masivul Pickaxe Mountain l-au enervat pe președintele american. Instalațiile subterane din munți ar adăposti componente ale programului nuclear iranian. Trump a spus la Fox News că a fost deranjat că Netanyahu a făcut public acest lucru: ”De ce trebuie să anunți lumea? De ce nu îmi spui mie? El îmi spune mie pentru ca vrea să rămân implicat”, a spus Trump. Cu alte cuvinte, Netanyahu încearcă să-l convingă pe președintele american să continue războiul împotriva Iranului și, dacă este posibil, să contribuie la răsturnarea regimului, în loc să negocieze un acord.

Arabia Saudită, Turcia – limitele sprijinului American pentru Netanyahu

Relația dintre Trump și Netanyahu a fost afectată și de noi divergențe publice. SUA au semnat un acord cu Arabia Saudită privind dezvoltarea energiei nucleare fără a condiționa înțelegerea de normalizarea relațiilor cu Israelul, așa cum dorea Netanyahu. De asemenea, Trump susține vânzarea de avioane F-35 către Turcia, în ciuda opoziției Israelului. „Nimeni nu-mi spune ce să vând și ce să nu vând”, a declarat Trump, adăugând că Turcia i-a fost un aliat important. El a afirmat totodată că „Israelul nu ar supraviețui fără noi”.

Peste toate astea, Axios a remarcat că, în ultima perioadă, Trump pare să vorbească despre Netanyahu mai degrabă la timpul trecut, ca și cum ar anticipa o înfrângere a acestuia la alegeri. ”Bibi a fost grozav”, a spus Trump la începutul săptămânii, la bordul Air Force One. „Nu vreau să spun… a fost un prim-ministru în vreme de război. S-a descurcat foarte bine”.