Elena Lasconi: ”Căsătoria religioasă este între un bărbat și o femeie”

Candidata USR la prezidențiale, Elena Lasconi, a declarat că este cel mai greu moment de după 1989, pentru că „țara noastră parcă s-ar pregăti să fie pusă pe tava Rusiei”. Lasconi a afirmat că poate fi cel mai bun președinte pe care România l-a avut vreodată și a cerut alegătorilor să iasă duminică la vot.

„Mă voi înconjura de oameni inteligenți, de oameni profesioniști în jurul meu. Nu camarile de partid. Voi avea o relație mult mai bună cu tot ceea ce înseamnă Comisie Europeană, Parlament European, Consiliul European. Vom câștiga mai mult de la apartenența la UE și mai mult din apartenența la NATO. Eu pot să unesc oamenii și mă voi asigura că vom trăi în siguranță, în pace”, a spus Lasconi, la Antena3.

Candida USR a răspus și la acuzațiile care i-au fost aduse în legătură cu căsătoriile între persoane de același sex, despre care a spus că este o manipulare rusească.

”Căsătoria religioasă este între un bărbat și o femeie, dar am învățat și că trebuie să ne iubim aproapele și să fim toleranți. Eu am avut de suferit că mi-am arătat credința. M-am născut creștin ordotoxă și am fost botezată creștin- ortodoxă.Eu nu am venit cu populisme și propagandă legată de Dumnezeu. Eu îl am în sufletul meu. Avem atât de multe probleme foarte grave în momentul de faţă, cu Rusia care ne suflă în ceafă acum, încât, credeţi-mă, am cel mai mic interes pentru ce fac oamenii în dormitorul lor şi nu este treaba politicienilor să facă chestia asta. Aş vrea ca oamenii să se intereseze. Este o manipulare de tip rusesc, este evident, este demonstrată.”, a afirmat Lasconi.

Prezidențiabilul USR a infirmat și zvonurile că va îi aduce înapoi pe foștii șefi ai DNA sau SRI, Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea.

„Nu îi cunosc pe domnul Coldea, pe doamna Kovesi, nu am discutat cu ei. În niciun caz nu voi veni cu oamenii trecutului”, a declarat Lasconi.