Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit la Podcasturile Cotidianul despre percepția pe care o are asupra activității lui Nicușor Dan la Primăria Municipiului București. Pe când actualul președinte era primar general, iar Ciucu conducea Sectorul 6, liberalul critica des administrația centrală a Capitalei. De când a preluat însă frâiele Primăriei Generale, Ciprian Ciucu susține că a început să înțeleagă deciziile lui Nicușor Dan.

Totodată, primarul Capitalei a refuzat să comenteze acțiunile președintelui Dan în raport cu criza politică. Redăm mai jos secvența din interviul cu Ciprian Ciucu despre președintele Nicușor Dan.

Ciprian Ciucu: Ce să vezi, eu și Nicușor Dan avem aceeași viziune pe codul urbanismului

Cotidianul: Cum vi s-a părut că a mediat Nicușor Dan tot blocajul?

Ciprian Ciucu: Nu voi face niciun fel de comentarii în ceea ce privește președintele.

Cotidianul: În momentul în care l-a desemnat pe Adrian Veștea, a vrut să rupă PNL?

Ciprian Ciucu: Mă abțin, în situația mea, să fac comentarii despre domnul președinte.

Cotidianul: Totuși, pornind de la o declarație făcută când ați câștigat primăria, spuneați că vreți și sperați să aveți o relație apropiată cu Administrația Prezidențială…

Ciprian Ciucu: Am fost foarte sincer.

Cotidianul: Ce raport există între dumneavoastră și președinte?

Ciprian Ciucu: M-am întâlnit cu președintele în urmă cu două săptămâni, când am discutat pe codul urbanismului, am agreat toate punctele. Ce să vezi, avem aceeași viziune. Singurul lucru pe care l-am cerut a fost să nu se întâmple imediat, că nu avem capacitatea administrativă să preluăm un număr așa mare de autorizații și de documente de urbanism și eu nu aș avea timp fizic, ca primar, să le semnez fără niște modificări legislative.

Vorbim despre 12.000 de documente pe care trebuie să le semnez eu. Dacă luăm 30 de secunde, înmulțit… că trebuie să deschizi dosarul, să semnezi… ca primarul, cum se zice. Nu ai timp fizic să semnezi.

E nevoie de pregătire pentru a putea prelua la nivel de primărie toată documentația de urbanism. Nu am nicio problemă, dar am nevoie de cel puțin doi ani și de fonduri guvernamentale pentru că avem o situație financiară absolut dezastruoasă. Precară e puțin spus la nivelul PMB. Și pot face acest lucru, dar am nevoie de doi ani.

Cotidianul: Deci există o colaborare între dumneavoastră și președintele sau Administrația Prezidențială…

Ciprian Ciucu: De fiecare dată când președintele mă cheamă, nu am o problemă să răspund.

„Acum îl înțeleg mai bine”

Cotidianul: L-ați criticat de multe ori pe Nicușor Dan când erați primarul Sectorului 6. Acum, fiind în această postură, ați început să-l înțelegeți pe Nicușor Dan?

Ciprian Ciucu: În primul rând, nu l-am criticat, ci toate declarațiile mele au fost scoase foarte mult din context și exagerate. În al doilea rând, când am avut ceva de spus am spus cu argumente. În al treilea rând, da, aveți dreptate, acum îl înțeleg mai bine.

Cotidianul: Referitor la?

Ciprian Ciucu: Referendum, de exemplu. Bucureștiul are o problemă enormă de guvernanță. Are o meta-problemă. Restul problemelor pe care le are Capitala sunt defapt efecte ale unei meta-probleme care înseamnă guvernanța orașului, care nu-ți permit să ai o planificare strategică și bugetară serioasă.

Momentul în care jumătate din buget se duce la primăriile de sector, iar tu rămâi cu utilitățile mari: apă, canal, termoficare, transport public… Nu îți ajung efectiv banii. Sau ai niște datorii efectiv uriașe la nivel de STB. Sau acum ai datorii și mai mari la nivel de Termoenergetica.

Dacă nu iau decizii care nu sunt foarte populare, Bucureștiul va ajunge în incapacitate de plată ca urmare a unor stări și a unor acumulări din 2018 și până azi. S-au acumulat niște datorii incredibile, deci avem la Termoenergetica 1,7 miliarde de lei. Oamenii nu înțeleg cifrele mari, nici eu nu le înțelegeam foarte bine înainte să fiu primar…