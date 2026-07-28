Ciprian Ciucu susține că relația dintre liberali și PSD este profund deteriorată ca urmare a moțiunii de cenzură și că social-democrații nu mai reprezintă un partener de încredere.
„PSD și-a pierdut din puterea de alianță, noi nu mai avem încredere în ei. PSD tot timpul atacă USR, PSD nu poate să facă alianță decât cu AUR. Mi se pare inevitabil pentru PSD, care vrea să-și păstreze privilegiile, să facă alianță cu AUR”, a spus edilul Capitalei.
Întrebat despre posibilitatea refacerii unei coaliții de guvernare între PNL și PSD, Ciprian Ciucu a exclus acest scenariu.
„Nimic nu poate reface coaliția largă. PNL ia deciziile în Modrogan, nu le mai ia prin altă parte. Nu cred că mai putem guverna, cel puțin 10-20 de ani, alături de PSD”, a declarat Ciprian Ciucu la Podcasturile Cotidianul.
Ciprian Ciucu: Văd AUR într-un bloc cu PSD
Ciprian Ciucu susține că vede o apropiere politică între PSD și AUR, pe fondul migrației electoratului.
„Văd AUR într-un bloc cu PSD. Există un electorat modernizator-european, altul retrograd-psdist și altul suveranist – antioccidental. Eu aș simplifica. Văd un clivaj între forțele pro-modernizare și pro-europene și partidele retrograde, pentru că există principiul vaselor comunicante între PSD și AUR. AUR a luat electoratul PSD. PNL și USR se adresează unui alt tip de electorat. Deci bătălia electorală va fi între aceste două blocuri”, a declarat Ciprian Ciucu.
Liderul liberal spune că, deși Sorin Grindeanu i-ar fi promis șefului statului că nu va face o alianță cu AUR, nu este convins că această promisiune va fi respectată.
„Sorin Grindeanu i-a promis președintelui că nu va merge cu AUR, dar nu știu dacă se va ține de cuvânt”, a afirmat Ciucu.
8 comentarii
Bine ar fi de n-ați mai putea guverna cel puțin 10-20 de ani, cu sau fără PSD sau orice alt partid.
Depinde cati ani va da Justitia ! Tu, pe modelul Dragnea, 5 ani si alti 5 sa nu ocupi functii publice, deci uite ca ai dreptate, 10 ani !
Ciucu e mai retrograd ca PSD. Da, e frumos din partea lui ca merge cu metroul spre Drumul Taberei si nu masina, dar la mentalitate are niste probleme dubioase rau O sa ajunga la fel ca Mister Dan inchis in biroul rezolvand probleme. Ma uimeste ca nu stia de problemele de la STB. Se vorbeste de zeci de ani ca biletul acopera fix nimic din costul de transport. Cum sa fie pe zero, prin magie! :)
„Se vorbeste de zeci de ani ca biletul acopera fix nimic din costul de transport.” – blatistii STIU asta motiv pt care NU cumpara bilet sau… sinteti adeptul scumpirii transportului in comun + Metrou pt a acoperi Pierderile Managementul Iresponsabil – social-democratia pierde teren, si-a aratat adevarata fata prin faptele Penale comise de membrii partidului si eludate deliberat de Justitia aservita, increderea populara e in declin firesc dar…sus-numitii au alte prioritati fiind speciali
lucid, in 10 ani PSD va fi istorie.
Trei blocuri de orientari politice. reformistii egal PNL si USR, extremistii autointitulati suveranisti egal AUR si parazitii egal nordis, cutii de pantofi. Si placuta volvo si AUR se interpatrund, vand iluzii, nationalism de tip fascist, promoveaza ura, veninul, sunt pentru partidul stat, partidul care controleaza tot si isi distrug adversarii prin folosirea institutiilor pe care le-a acaparat inclusiv justitia, politia, servicii secrete, etc.
Fara penali la guvernare. Uite cine borbeste
Dar ei crezi ca vor putea guverna cu voi?Rezolva-ti dosarul mai intai si taci din gura.