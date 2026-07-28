Ciprian Ciucu susține că relația dintre liberali și PSD este profund deteriorată ca urmare a moțiunii de cenzură și că social-democrații nu mai reprezintă un partener de încredere.

„PSD și-a pierdut din puterea de alianță, noi nu mai avem încredere în ei. PSD tot timpul atacă USR, PSD nu poate să facă alianță decât cu AUR. Mi se pare inevitabil pentru PSD, care vrea să-și păstreze privilegiile, să facă alianță cu AUR”, a spus edilul Capitalei.

Întrebat despre posibilitatea refacerii unei coaliții de guvernare între PNL și PSD, Ciprian Ciucu a exclus acest scenariu.

„Nimic nu poate reface coaliția largă. PNL ia deciziile în Modrogan, nu le mai ia prin altă parte. Nu cred că mai putem guverna, cel puțin 10-20 de ani, alături de PSD”, a declarat Ciprian Ciucu la Podcasturile Cotidianul.

Ciprian Ciucu: Văd AUR într-un bloc cu PSD

Ciprian Ciucu susține că vede o apropiere politică între PSD și AUR, pe fondul migrației electoratului.

„Văd AUR într-un bloc cu PSD. Există un electorat modernizator-european, altul retrograd-psdist și altul suveranist – antioccidental. Eu aș simplifica. Văd un clivaj între forțele pro-modernizare și pro-europene și partidele retrograde, pentru că există principiul vaselor comunicante între PSD și AUR. AUR a luat electoratul PSD. PNL și USR se adresează unui alt tip de electorat. Deci bătălia electorală va fi între aceste două blocuri”, a declarat Ciprian Ciucu.

Liderul liberal spune că, deși Sorin Grindeanu i-ar fi promis șefului statului că nu va face o alianță cu AUR, nu este convins că această promisiune va fi respectată.

„Sorin Grindeanu i-a promis președintelui că nu va merge cu AUR, dar nu știu dacă se va ține de cuvânt”, a afirmat Ciucu.