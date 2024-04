Experți internaționali critică politica energetică a Guvernului

Intervenția statului în stabilirea prețurilor la energie nu mai are nicio justificare, cred experți internaționali prezenți la conferința „Romanian Energy Market Conference. Securitatea aprovizionării cu gaze în etapa post-plafonare a prețului”, organizată de Asociația Energia Inteligentă. Ei au criticat amestecul în piață și au argumentat că măsura plafonării este plătită, indirect, de toți cetățenii, prin taxe și scumpiri la raft. Piața trebuie lăsată să funcționeze liber, pentru că ea se autoreglează și oferă prețuri competitive, au spus specialiștii.

„Plafonarea nu e un cadou picat din cer”

„Nu vedem nicio justificare pentru a continua reglementarea pieței. Acest lucru nu va duce la nimic bun. Sperăm că aceste măsuri vor fi stopate sau suspendate”, a spus Doug Wood, Gas Committee Chair, Energy Traders Europe.

„Unii consumatori își permiteau să plătească prețuri mari în perioada de criză. Sprijinul ar trebui acordat doar celor vulnerabili. În caz contrar, reglementarea are un efect de bumerang și aduce taxe mai mari. Este fix ce se întâmplă acum, în România sau în alte țări. Plafonarea nu e un cadou picat din cer. Noi, plătitorii de taxe, suntem cei care trebuie să plătim.

Amestecul statului distorsionează piața. În loc să-i dai voie să funcționeze liber, te trezești cu un mozaic uriaș de probleme. Economistul Friedrich Hayek spunea că e un non sens absolut să te gândești că o persoană din Guvern poate ști tot ce se întâmplă în piață. Piața – da. Piața răspunde natural în fața provocărilor care apar”, a explicat Aura Săbăduș, senior expert în cadrul companiei de consultanță ICIS Londra.

„Avem potențial mare, dar politici proaste”

Uniunea Europeană a fost „prolifică” în privința reglementărilor, dar majoritatea țărilor au renunțat deja la plafonare sau la alte măsuri. Nu și România. Schema actuală expiră în martie 2025, dar statul a decis să instituie o perioadă de tranziție de un an, în care piața nu va fi complet liberalizată.

„Reglementările îi sperie pe investitori. Cine normal la cap ar investi într-o țară care taxează companiile cu 98%? Cei care încă rezistă sunt eroi. Este infam! (n.a. statul taxează cu 98% marja oricărui trader care revinde energia electrică pe piața internă). România are un potențial enorm, dar este în top, din păcate, în privința reglementărilor. Are resurse importante, dar politici proaste. Piața nu este lăsată să funcționeze”, a punctat Aura Săbăduș.

„Nu poți opri piața, dacă vrei să fii competitiv. Trebuie să ne întrebăm câte companii vor putea supraviețui. Știu multe firme care s-au chinuit în Romania din cauza acestor măsuri. Vedem companii care pleacă”, a spus Levente Lukacs, Senior Expert Key Account, Central European Gas Hub AG.

„În mintea lor, piață liberă înseamnă manipulare”

Întrebată de ce statul nu are încredere în piața liberă, Aura Săbăduș a explicat că politicienii nu înțeleg cum funcționează aceasta. “În mintea lor, piață liberă înseamnă manipulare. Și îi fac pe oameni dependenți de ei. Am văzut astfel de lucruri și în alte țări din regiune. Este dezgustător! Economia centralizată este încă întipărită în mintea politicienilor, dar România nu mai este o țară săracă. Statul trebuie să-i ajute doar pe consumatorii vulnerabili.”

Ce sfaturi au cei trei experți pentru autoritățile din România:

• Respectați reglementările europene.

• Piața trebuie să fie liberă.

• Pregătiți dereglementarea pieței acum, când prețurile sunt jos.

• Reduceți taxele și creați condiții pentru a atrage cât mai mulți investitori.

• Angajați oameni în companii de stat după merit, nu după afilierea politică.

• Companiile de stat trebuie să fie funcționale. Asigurați-vă că respectă regulile din piață, nu ordinele politice.

• Creșteți producția de electricitate și gaze. Proiectul Neptun Deep este esențial. În 2022, România ar fi putut avea o sursă în plus de aprovizionare, iar consumatorii n-ar fi avut de suferit. Din cauza intervenției constante a Guvernului, am fost privați de aceasta prețioasă resursă, chiar în momentul în care am avut cea mai mare nevoie.

• Informați-i corect pe oameni. Acum nimeni nu le explică oamenilor ce se întâmplă și cum să procedeze. Media are un rol esențial aici.