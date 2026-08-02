VIDEO Explozie la un restaurant din Moscova. Autoritățile ruse tratează incidentul drept atac terorist

Potrivit anchetatorilor, atacul a vizat o petrecere privată organizată la restaurant din centrul Moscovei. O femeie care transporta o cutie despre care a spus că este un cadou pentru invitați a fost oprită de un agent de pază înainte de a intra în local. În acel moment, dispozitivul exploziv ar fi fost detonat de la distanță.

În urma exploziei au murit femeia care transporta coletul, agentul de securitate și unul dintre invitații aflați pe terasă. Alte 21 de persoane au fost rănite, unele suferind leziuni provocate de schijele metalice cu care era încărcat dispozitivul exploziv.

Anchetatorii estimează că încărcătura explozivă a avut o putere echivalentă cu aproximativ un kilogram de TNT. Potrivit presei ruse, forța deflagrației a fost atât de mare încât trupul femeii a fost sfâșiat.

În urma incidentului, Piața Kudrinskaya a fost închisă, iar accesul în stația de metrou Barrikadnaya a fost suspendat.

MOSCOW, RUSSIA 🇷🇺 Breaking – At least three killed, 15 wounded in Moscow restaurant explosion Aug 1, 2026 A homemade bomb exploded during a private event at a restaurant in central Moscow on Saturday, killing two people as well as the woman suspected of carrying the device… pic.twitter.com/TYqLmzbEvj — Sid (@Trending_Sid) August 2, 2026

În primele minute după incident au apărut informații potrivit cărora explozia ar fi fost provocată de o scurgere de gaze în bucătăria restaurantului. Administrația localului și bucătarul-șef Carmine Alfieri au respins însă această variantă.

„Suntem bine, restaurantul și bucătăria noastră sunt în stare perfectă”, a transmis bucătarul-șef într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Mesajul a fost șters ulterior.