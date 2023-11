Expoziția Tinere Talente la TNB

A 15-a generație de tineri artiști talentați români marchează finalizarea anului de bursă printr-o colecție de lucrări de artă vizuală expuse la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București (TNB), în perioada 18 noiembrie – 18 decembrie 2023.

Anul acesta, 30 de tineri talentați, 15 muzicieni și 15 artiști vizuali, aflați la început de drum, au fost susținuți să se dezvolte prin programul național Tinere Talente, derulat de Fundația Regală Margareta a României, prin bursă în valoare de 2.000 euro, sesiuni de mentorat și stagii de masterclass intergeneraționale, precum și oportunități de promovare a talentului lor artistic în cadrul evenimentelor organizate de Fundație și parteneri ai proiectului.

Expoziția de arte vizuale a talentaților artiști vizuali din acest an, găzduită de Teatrul Național București, partener al evenimentului, este deschisă publicului timp de o lună, începând de sâmbătă, 18 noiembrie. Aceasta include lucrări relevante din proiecte individuale ale bursierilor programului Tinere Talente, realizate în 2023 cu materiale achiziționate din bursă, precum și selecții de lucrări din proiectele comune: expozițiile Jurnal de Viață, Pasiunile și preocupările membrilor Familiei Regale de-a lungul timpului și Exerciții de istorie la Balcic. Cele trei expoziții au fost realizate sub îndrumarea mentorilor programului – conf. univ. dr. Carmen Apetrei și conf. univ. dr. Ion Anghel, iar de-a lungul anului 2023 au fost organizate în spații neconvenționale, precum la Muzeul Municipiului București – Casa Filipescu-Cesianu, în aer liber, de-a lungul a 35 metri de trotuar sau în rotonda Ateneului Român.

“Expoziția bursierilor programului Tinere Talente și-a găsit resursele în preocupările și pasiunile membrilor Familiei regale de-a lungul timpului, totodată, și în propriul discurs/demers artistic al bursierilor. Putem să ne referim la cuvântul preocupare și în sensul expresiei „a purta de grijă”, care însumează, poate cel mai bine, apropierea și dăruirea față de semeni, dar și la faptul că o pasiune împărtășită cu ceilalți devine un mijloc care ne oferă o conexiune și o comunicare nemijlocită. In acest sens, consider că tinerii bursieri au găsit o ilustrare edificatoare a dăruirii și generozității prin acest suport oferit în cadrul proiectului desfășurat de Fundația Regală Margareta a României și care vine în completarea susținerii primite din partea familiilor și a instituțiilor de învățământ artistic în care se formează. Apreciez, deopotrivă, parcursul bursierilor de-a lungul acestui an, dar și sprijinul oferit de echipa coordonatoare a programului a cărei activitate exprimă pe deplin valori și atitudini, cum ar fi profesionalismul, implicarea, empatia, aspecte pe care trebuie să ni le reamintim și să le promovam mai des în societatea românească.”, mărturisește conf. univ. dr. Carmen Apetrei, Decan al Facultății de Arte Plastice, mentor în cadrul programului Tinere Talente

“Exerciții de istorie. Se pare că locul în care ne naștem ține de destin. Nu este alegerea noastră. Însă odată înfăptuită venirea pe pământ, fiecare dintre noi avem o mare răspundere morală față de cei care ne-au dat viață, dar și pentru locul în care am văzut lumina pentru prima dată. Mai mult de atât, există oameni care iubesc dincolo de granițe, deschizându-și sufletul filotim în fața semenilor. Așa ne apare Balcicul prin prisma istoriei lui croită cu multă inteligență de Regina Maria. Acest fior emoțional a rămas nealterat în timp, doar vremurile și oamenii schimbându-se.

În acțiunea din această vară de la Balcic, tinerii, impulsionați de acest proiect al Fundației Regale, au practicat un soi de arheologie vizuală și sentimentală asupra peisajelor cu maluri albe. Rezultatele bursierilor se află dincolo de imaginile create de ei, de aceea ele trebuie tălmăcite și nu doar privite. Au fost îndrumați să simtă, să descopere, să vadă lucruri inaccesibile trecătorilor, să zăbovească cu pacea sufletească a Reginei de odinioară, pentru a readuce în fața publicului contemporan acea stare de spirit aflată pe cale de dispariție. Avem nevoie de repere! “, spune și conf. univ. dr. Ion Anghel, UNARTE, mentor în cadrul programului Tinere Talente

La finalul anului de bursă Tinere Talente, Fundația Regală organizează Gala Tinere Talente – un eveniment dedicat bursierilor, care vin în fața publicului pentru a expune creațiile, proiectele lor artistice individuale și comune, progresele pe care le-au făcut prin participarea la programul Fundației.

Concertul susținut de bursierii muzicieni va avea loc luni, 20 noiembrie 2023, la Teatrul Național București, în prezența Alteței Sale Regale Principesa Sofia și va prezenta melodii din filme celebre, reinterpretate în stil clasic, cu un program muzical pregătit sub îndrumarea mentorului programului, prof. univ. dr. Verona Maier, pianist, Prorector al Universității Naționale de Muzică București.

Recunoscut de patru ori ca cel mai bun program de Artă și Cultură din România, la Gala Societății Civile, programul național Tinere Talente creează oportunități egale pentru artiștii în devenire, oferindu-le șansa de a-și dezvolta potențialul, de a-și exprima talentul și de a-și îndeplini visul, indiferent de contextul lor social.