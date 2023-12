Fără cetățenie germană pentru atitudini antisemite

Războiul din Gaza precipită o serie de decizii în politica internă în Germania. Pe 6 decembrie, landul Saxonia-Anhalt a anunțat că toți rezidenții care vor să obțină cetățenia germană vor fi obligați să dea o declarație în scris prin care ”recunosc dreptul de a exista al Israelului și condamnă acțiunile îndreptate împotriva Statului Israel”. Ministrul de Interne din Saxonia-Anhalt a cerut și celorlalte landuri să adopte reguli similare. Decretul introduce interdicția acordării cetățeniei germane celor care au avut atitudini antisemite sau antidemocratice.

Decretul din acest land vine în contextul în care Bundestagul se pregătește să dezbată o nouă lege a naturalizării, menită să grăbească procedura de obținere a cetățeniei germane și chiar să permită dubla cetățenie. În noiembrie, deputații germani au decis să oprească dezbaterile, din cauză că războiul din Gaza a dus la o inflamare a atitudinilor antisemite în țară, ceea ce a făcut dificilă relaxarea regulilor pentru obținerea cetățeniei germane. Dezbaterile se vor relua în luna decembrie. ”Cu siguranță, noua lege va avea câteva mențiuni despre antisemitism, despre situațiile în care cetățenia nu va putea fi obținută nu pe doar din cauza violenței sau a încălcării legii, ci și dacă există informații despre atitudini antisemite”, a spus Helge Lindh, deputată în parlamentul federal. Nu este însă limpede dacă legea federală va merge atât de departe precum cea din Saxonia-Anhalt, cu o declarație separată privind recunoașterea dreptului Israelului de a exista ca stat. Aceeași deputată spune că decretul din landul cu procina este ”o evoluție ciudată”, pentru că ”legea cetățeniei este lege federală. Nu are sens să existe legi diferite ale cetățeniei în landuri”.

Inițiativa din Saxonia-Anhalt a provocat în presa germană o dezbatere în care se amintește de declarația făcuta de Angela Merkel în Knesset, în 2008: ”Holocaustul îi umple pe germani de rușine”. Este amintită și declarația actualului cancelar Olaf Scholz făcută în ziua atacurilor Hamas: ”Securitatea Israelului este interesul național al Germaniei”. Analistul politic Carlo Marsala a declarat pentru Deutsche Welle că asemenea afirmații ”duc chestiunile politice și de moralitate la nivel constituțional”.

Într-un articol publicat de UnHerd, ziarista germană Katja Hoyer scrie că este puțin probabil ca semnarea unei declarații prin care se recunoaște dreptul Israelului la existență va duce la rezultatele dorite. ”Spre exemplu, când am obținut cetățenia britanică am fost întrebată dacă am comis genocid sau crime de război. Este puțin probabil ca cineva să răspundă cu ”da” la asemenea întrebări, chiar dacă ar fi vinovat cu adevărat. Așa vor face și cei din Saxonia-Anhalt”.

În plus, guvernul german nu reușește să-i convingă nici pe cei care au deja cetățenie germană că poziția Berlinului față de Israel este cea mai bună. Un sondaj recent arată că majoritatea germanilor sunt de acord ca țara lor să aibă o relație specială cu Israelul, însă două treimi dintre ei nu cred că Germania ar trebui să aibă o responsabilitate specială pentru soarta Israelului. Nu este vorba despre un sentiment anti-Israel, spune Renate Kochet, de la Allensbach-Institut, ci despre tendința publicului de a nu se lăsa atras într-un conflict, lucru valabil și în războaiele de până acum.

”Responsabilitatea Germaniei față de Israel este greu de exprimat doar în cuvinte (…) Puțini germani au avut contacte directe cu Israelul și israelienii. Pentru ei, ideea că soarta acestui stat este intrinsec legată de cea a Germaniei este una pur academică, un concept teoretic irelevant pe fondul crizelor economice prin care trece Germania. Dacă Germania chiar vrea să transforme în interes național soarta comunităților evreiești și a Israelului, atunci ar trebui să definească exact ce înseamnă asta și abia apoi guvernul să vorbească despre asta. Relevanța istoriei relației Germania-Israel nu este ceva ce poate fi evocat prin legi sau retorică”, scrie Katja Hoyer.