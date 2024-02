Filmul în care a jucat colonelul Miki Tudose

Multiplu deputat de Brăila, actualmente deputat de Bruxelles, Mihai Tudose (alintat Miki de către apropiați) a ajuns unul din capii noului PSD, încadrându-se în tipologia actualilor lideri ai celui mai mare partid din România: fără pregătire, fără profesie sau meserie, fără minimă simțire. Tot mai limbutul europarlamentar face de o vreme pe oracolul lui Ciolacu și pe inchizitorul-șef al PSD. De când a fost avansat șef al campaniei PSD pentru alegerile europarlamentare, iarba verde de acasă nu-i mai place, iar gura nu-i mai tace, ajungând să facă inclusiv critică, distribuție și figurație de film În realitate, joacă doar rolul idiotului util sau al prostului fudul. O să încercăm să-l coborâm cu picioarele de lut pe pământ, arătând cine a fost și este în realitate.

Odraslă a nomenclaturii comuniste, cu probleme de școală și de meserie

Contestatarul și flecarul Mihai Tudose a crescut în puful nomenclaturii comuniste, tatăl său ocupând în ultimii ani ai regimului comunist funcția de director general al Direcției Agricole Brăila, una din cele mai importante direcții de profil din țară datorită ponderii agricole substanțiale a Marii Bălți a Brăilei, devenită cea mai mare producătoare de porumb și de grâu din țara noastră. Tatăl lui Tudose a dat, de multe ori, raportul mult iubitului conducător Nicolae Ceaușescu și avea conexiuni puternice în PCR și în Ministerul Agriculturii. Născut în 1967 (anul decrețeilor), Tudose junior nu a consemnat nimic în CV-ul său până în 1991, nici măcar liceul pe care l-a absolvit. Cu mânuța lui se laudă că, în perioada 1991-1995, a urmat cursurile Facultății de Drept a Universității Creștine Dimitrie Cantemir (UCDC) din București și că a devenit jurist. Deducem că a intrat la facultate doar la vârsta de 24 de ani, când cei mai mulți o termină. Nu a făcut facultatea la zi, ci de la distanță (fără frecvență), venind la București doar la examene, când adăsta în vastele apartamente ale parlamentarilor PSD de Brăila de la hotelul București (redenumit ulterior Radisson). O problemă mai spinoasă este că instituția de învățământ în cauză nu era acreditată în perioada respectivă, astfel că Tudose ar trebui să ne dezvăluie unde a susținut examenul de licență.

Noul star politic din Brăila spune că este jurist de profesie, dar n-a exercitat niciodată vreuna din profesiile juridice consacrate (avocat, procuror, judecător, notar, secretar general de UAT). Deși crede că le știe pe toate, n-a redactat în viața lui vreun act juridic și, spun apropiați de-ai săi, n-a deschis vreun cod juridic. Reiese că a absolvit facultatea și a obținut licența în drept în condiții la fel de dubioase ca și confrații săi politici Marcel Ciolacu și Alfred Simonis, primul-ministru al Guvernului României, respectiv președintele Camerei Deputaților, care se laudă că sunt juriști de profesie și că au absolvit dreptul la Universitatea Spiru Haret din București, respectiv la Universitatea Tibiscus din Timișoara, care nu erau nici ele acreditate în perioada indicată în CV-uri.

Precum Ciolacu și Simonis, Tudose n-a avut nicio ocupație, meserie sau profesie până la o vârstă destul de înaintată, respectiv până la 29 de ani, trăind nineacă pe banii lui babacu. Proaspătul și arogantul șef de campanie al PSD a consemnat în fals în CV-ul său că a fost șef de cabinet parlamentar în perioada 1992-1999, susțin foști parlamentari social-democrați de Brăila, deținând în realitate această funcție la cabinetul senatorului PDSR Mihai Matetovici din 1996 (după ce a absolvit facultatea) până în 1999 (când a fost pus pe liber). Cu astfel de specimene, premierul Ciolacu a avut tupeul să afirme recent că PSD are cea mai pregătită și competitivă echipă de conducere din istoria partidului. Cu lipsurile și păcatele lui Ion Iliescu, Adrian Năstase și Mircea Geoană, asemenea afirmație constituie o impietate la adresa acestora și echipelor lor de conducere , dar și o tâmpenie mare cât Casa Poporului. PSD are actualmente conducerea cu cei mai mulți analfabeți și derbedei funcționali.

Un sfert de secol de frecat menta

La alegerile parlamentare din 2000, Mihai Tudose a fost ales deputat PSD de Brăila. Cu gura mare și cu nas tare, în precampania electorală a bătut cu pumnul în masă și i-a cerut președintelui de-atunci al PSD, Adrian Năstase, să promoveze tineri pe listele parlamentare, respectiv să fie desemnat în fiecare județ un candidat tânăr pe poziția a doua. Astfel a ajuns pe poziția a doua în județul Brăila și a acces în Camera Deputaților, în care a vegetat două decenii, fiind reales de patru ori. Pe parcursul a cinci mandate a frecat menta în Parlament, remarcându-se ca sorbitor de vorbe pășuniste și de albituri naționale, îndeosebi în hotelul Radisson și prin preajma acestuia.

În perioada decembrie 2014-noiembrie 2015 a deținut portofoliul de ministru al Economiei, Comerțului și Turismului în ultimul guvern condus de premierul Victor Ponta, iar în iunie 2017 a fost uns de Liviu Dragnea prim-ministru al Guvernului României. Cabinetul său a avut o existență efemeră, predând ștafeta guvernării după numai 6 luni, în ianuarie 2018. Tudose a făcut de râs Guvernul, PSD și România demisionând și plecând acasă taman în ziua în care trebuia să-l primească la Palatul Victoria pe premierul nipon Shinzo Abe, primul șef de guvern al Japoniei sosit în vizită oficială în țara noastră. În anul electoral 2020 a părăsit PSD și s-a înscris în Pro România, candidând pe locul doi și fiind ales în Parlamentul European, dar după un an l-a trădat pe binefăcătorul său Victor Ponta și a revenit în PSD.

Amantlâcul cu SRI

După ce a ajuns de june în sferele înalte ale puterii, Mihai Tudose s-a remarcat mai mult ca apărător al siguranței naționale și cadru de nădejde a Serviciului Român de Informații (SRI). Tudose a dat mâna cu SRI după alegerile parlamentare din 2004, când a obținut al doilea mandat de deputat. După aceste alegeri, Tudose și colegul său deputat de Bacău, Gabriel Vlase (actualmente șef al SIE) au fost trimiși plocon de către eminența cenușie a PSD, Viorel Hrebenciuc, generalului Ionel Marin, primul-adjunct al directorului SRI din perioada respectivă (antecesorul generalului Florian Coldea), fiind duși de mânuță la biroul acestuia din pădurea Băneasa. În 2006 a absolvit un curs postuniversitar la Colegiul Național de Securitate Națională din cadru SRI și un curs de specializare la Centrul European Marshall pentru Studii de Securitate Națională din Garmisch, Germania.

După patru ani, în 2010, a obținut titlul de doctor în științe militare și informații la Academia SRI, cu teza ,,Protecția infrastructurilor critice”. Un an mai târziu a devenit cadru didactic la Academia SRI, cu gradul de lector, iar, după numai doi ani, a fost promovat conferențiar universitar. Potrivit unor surse apropiate, a dobândit și gradul militar de colonel în rezervă, cu care se mai mândrește la un pahar în plus.

Un Terente al bălților politichiei mioritice

Mihai Tudose face acum pe preacuratul și nevinovatul, dar lucrurile nu stau tocmai așa. Trebuie să lămurească și să plătească (și cu teșchereaua și cu răcoarea proprie) dacă, în urma procesului Roșia Montană desfășurat la Washington, România va fi obligată să achite despăgubiri între 3-6 miliarde de dolari firmei controversatului afacerist româno-canadiano-american Frank Timiș, Gabriel Resources. Pentru că, în perioada în care era premier, l-a promovat pe daiboj președinte al Agenției Naționale a Resurselor Minerale (ANRM) pe un nătâng numit Gigi Dragomir (un apropiat al președintelui Consiliului Județean Neamț, Ionel Arseni, și al vicepremierului Marcel Ciolacu, până atunci producător și comerciant de salam și parizer), care a emis o dispoziție prin care a înscris site-ul Roșia Montană în patrimoniul UNESCO, deși ar fi trebuit adoptată o hotărâre de Guvern în acest sens.

Trebuie să lămurească cum au pus mâna, în perioada în care era premier, pe Marea Baltă a Brăilei, un grânar și porumbar al României și al Europei, niște afaceriști arabi mai deocheați. Trebuie să lămurească cum a ajuns soția sa angajată a Companiei Naționale de Investiții (CNI), cu un salariu de mai multe mii de euro, după ce în prealabil i s-a pus pata pe această companie și a trimis peste ea Corpul de control al primului ministru ca să o verifice la sânge, dar controlul a fost stopat de Liviu Dragnea. Trebuie să ne lămurească cum a ajuns fiica sa un fel de supervizoare și de revizoare a afacerilor cu energie eoliană din Dobrogea. Pentru cine se învârtesc morile de vânt, tov. colonel?

În condițiile în care nu are niciun an contributiv în cartea de muncă, vajnicul Tudose va beneficia de o pensie specială de peste 3.000 de euro pentru cele cinci mandate de deputat în Parlamentul României și de o pensie specială de 5.000 de euro pentru mandatul de deputat în Parlamentul European. Cu toată această pensie totală de peste 8.ooo de euro, va rămâne in istorie ca un Terente al bălților politichiei mioritice. Așa că ciocu mic, la stânga-împrejur și pe loc repaus, colonele Tudose!