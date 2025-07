Florin Cîțu: nu poți fenta credibilitatea!

1. Politica fiscală nu este decor, ci motorul nivelului prețurilor

John Cochrane și alți promotori ai „Fiscal Theory of the Price Level” (FTPL) au demonstrat că, dacă un guvern insistă să mențină deficite an de an fără un plan credibil de consolidare, nivelul prețurilor din economie va ajusta datoria reală… pe seama tuturor. Inflația, în această perspectivă, nu mai e doar „fenomen monetar”, ci un răspuns la lipsa de disciplină fiscală. Pe scurt: dacă promiți viitoare surplusuri bugetare și nu livrezi, prețurile cresc și, cu ele, scade povara reală a datoriei.