Fost deputat AUR: Rusia nu e dușmanul României

„Am susținut mereu că nu Rusia nu este cea care intenționează să atace NATO și că nu este dușmanul României”, a scris Lasca pe Facebook.

„În schimb, Federația Rusă ne este prezentată ca un pericol major, sub pretextul jefuirii bugetului de stat pentru achiziții de arme de zeci de miliarde de euro, pe care, în mare parte, le cumpărăm ca ulterior să le donăm Ucrainei”, a mai adăugat fostul deputat AUR.

Pentru a-și ilustra declarația, fostul parlamentar a folosit un videoclip în care dictatorul moscovit Vladimir Putin vorbește despre cum NATO „își prostește populația” că Rusia îi va ataca. Prin asta, Putin spune că UE încearcă să justifice cheltuiala pe armament.

„Poporul român este în continuare mințit, inducandu-i-se frica, pentru a nu se împotrivi acestor decizii prin care România este sărăcită.

Țara noastră nu poate fi salvată cu cei care au contribuit la distrugerea ei. Așadar, dragi români, este momentul să vă reorientați din punct de vedere politic”, a mai scris liderul PPR.

Mihai Lasca a făcut parte din Parlamentul 2020-2024. El a câștigat un loc de deputat pentru județul Bihor de pe listele AUR. În 2021, acesta a fost exclus din partid. Atunci, Lasca acuza faptul că Simion l-a dat afară pentru că nu i-a făcut jocul.

„MOTIVUL REAL al excluderii mele este că nu am vrut să particip la interesele ascunse ale lui George Simion”, acuza Lasca după excluderea din partid. În 2023, a devenit președinte al PPR. În 2025 a candidat la Primăria Capitalei, fiind printre candidații clasați sub Orlando Teodorovici, independent care s-a retras din cursă.

