Fost deputat AUR: Rusia nu e dușmanul României

„Federația Rusă ne este prezentată ca un pericol major, sub pretextul jefuirii bugetului de stat pentru achiziții de arme de zeci de miliarde de euro, pe care, în mare parte, le cumpărăm ca ulterior să le donăm Ucrainei”, a scris Lasca.

De Rami Cristescu - REDACTOR
Fost deputat AUR: Rusia nu e dușmanul României

Mihai Lasca, sursă foto: Facebook/ Mihai Lasca

„Federația Rusă ne este prezentată ca un pericol major, sub pretextul jefuirii bugetului de stat pentru achiziții de arme de zeci de miliarde de euro, pe care, în mare parte, le cumpărăm ca ulterior să le donăm Ucrainei”, a scris Lasca.

Fostul deputat AUR, actual președinte al Partidul Patrioților Români, Mihai Lasca, a făcut o postare pe rețelele de socializare că Rusia nu este dușmanul României. Lasca acuză că administrația de la Kremlin este prezentată negativ pentru ca societatea să accepte cumpărarea de arme pe care România să le trimită ulterior în Ucraina. Lasca a fost exclus în 2021 din AUR, la un an după ce a câștigat un mandat în parlament pe listele formațiunii.

„Am susținut mereu că nu Rusia nu este cea care intenționează să atace NATO și că nu este dușmanul României”, a scris Lasca pe Facebook.

„În schimb, Federația Rusă ne este prezentată ca un pericol major, sub pretextul jefuirii bugetului de stat pentru achiziții de arme de zeci de miliarde de euro, pe care, în mare parte, le cumpărăm ca ulterior să le donăm Ucrainei”, a mai adăugat fostul deputat AUR.

Pentru a-și ilustra declarația, fostul parlamentar a folosit un videoclip în care dictatorul moscovit Vladimir Putin vorbește despre cum NATO „își prostește populația” că Rusia îi va ataca. Prin asta, Putin spune că UE încearcă să justifice cheltuiala pe armament.

„Poporul român este în continuare mințit, inducandu-i-se frica, pentru a nu se împotrivi acestor decizii prin care România este sărăcită.

Țara noastră nu poate fi salvată cu cei care au contribuit la distrugerea ei. Așadar, dragi români, este momentul să vă reorientați din punct de vedere politic”, a mai scris liderul PPR.

Mihai Lasca a făcut parte din Parlamentul 2020-2024. El a câștigat un loc de deputat pentru județul Bihor de pe listele AUR. În 2021, acesta a fost exclus din partid. Atunci, Lasca acuza faptul că Simion l-a dat afară pentru că nu i-a făcut jocul.

„MOTIVUL REAL al excluderii mele este că nu am vrut să particip la interesele ascunse ale lui George Simion”, acuza Lasca după excluderea din partid. În 2023, a devenit președinte al PPR. În 2025 a candidat la Primăria Capitalei, fiind printre candidații clasați sub Orlando Teodorovici, independent care s-a retras din cursă.

Citește și: Pacea rusească în Ucraina și pericolul pentru România

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

  1. Omul nu cunoaste Istoria Neamului,degeaba’ sta langa statuie ,sa o dea la ..’AUR-olaci fara capatai

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro