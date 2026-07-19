Fosta colegă a Nadiei Comăneci: „Nadia, te pup! Mi-e dor de tine. Sper să ne revedem la Montréal”

La Montréal am întâlnit-o și pe fosta colegă a Nadiei Comăneci din echipa României de gimnastică de la Jocurile Olimpice din 1976. Marilena Neacșu a fost rezervă și cea de-a șaptea dintre cele opt gimnaste care au făcut deplasarea.

Astăzi, la 64 de ani, antrenează viitoare campioane, mici Nadii, la Club de Gymnastique Artistique Gadbois, din Montréal. Ea și-a amintit emoțiile dinaintea exercițiului istoric al Nadiei. Momentele care au precedat primul 10 din istoria gimnasticii olimpice și bucuria uriașă trăită de întreaga echipă după afișarea notei care a schimbat istoria sportului.