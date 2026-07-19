Fosta colegă a Nadiei Comăneci: „Nadia, te pup! Mi-e dor de tine. Sper să ne revedem la Montréal”

Marilena Neacșu a fost rezervă și cea de-a șaptea dintre cele opt gimnaste care au făcut deplasarea.

Florin Bălțătoiu
Fosta colegă a Nadiei Comăneci: „Nadia, te pup! Mi-e dor de tine. Sper să ne revedem la Montréal”

FOTO: Florin Băltățoiu

Marilena Neacșu a fost rezervă și cea de-a șaptea dintre cele opt gimnaste care au făcut deplasarea.

La Montréal am întâlnit-o și pe fosta colegă a Nadiei Comăneci din echipa României de gimnastică de la Jocurile Olimpice din 1976. Marilena Neacșu a fost rezervă și cea de-a șaptea dintre cele opt gimnaste care au făcut deplasarea.

Astăzi, la 64 de ani, antrenează viitoare campioane, mici Nadii, la Club de Gymnastique Artistique Gadbois, din Montréal. Ea și-a amintit emoțiile dinaintea exercițiului istoric al Nadiei. Momentele care au precedat primul 10 din istoria gimnasticii olimpice și bucuria uriașă trăită de întreaga echipă după afișarea notei care a schimbat istoria sportului.

FOTO: Florin Băltățoiu

Cu două săptămâni înainte de startul Jocurilor Olimpice de la Montréal, echipa feminină de gimnastică a României, condusă de Béla Károlyi, a ajuns în Canada pentru a se acomoda cu diferența de fus orar. Cum Satul Olimpic urma să-și deschidă porțile pentru sportivi abia în perioada oficială a competiției, gimnastele au fost cazate și s-au antrenat într-o locație din provincia Ontario. Totul s-a desfășurat în cea mai mare discreție, departe de atenția rivalelor și, mai ales, de ochii delegației Uniunii Sovietice.

Strategia a dat rezultate. România și-a pregătit în liniște marea lovitură, iar pe 18 iulie 1976, Nadia Comăneci avea să intre în istoria sportului mondial.

FOTO: Florin Băltățoiu

La final, Marilena Neacșu i-a transmis și un mesaj emoționant Nadiei Comăneci, la 50 de ani de la performanța care a făcut-o nemuritoare și care continuă să inspire generații întregi de gimnaste din întreaga lume.

„Nadia, te pup! Mi-e dor de tine. Sper să ne revedem la Montréal!”  

Corespondență de la Montreal susținută de producătorii de publicitate CimMarket.

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6 comentarii

  1. IOANE☝️
    NU ESTI FAIR PLAY🙈🙈😂
    DE „TEODORA UNGUREANU”🏆🏆🏆🏅🏅🏅
    DC NU VB NIMIC,IOANE☝️
    ERA MAI BN LA NADIA😂
    EA SINGURĂ A RECUNOSCUT(NADIA)
    ASTA INSEAMNĂ CAND AI PILE..TATICI..TRAIESTI CU FIUL PRESEDINTELUI😂

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  2. L-am citit,dar ma refeream la baza de la Otopeni,care este o foarte mare realizare in FALIMENTUL post-decembrist romanesc.Si apropo,grabi se scrie cu un singur i.

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  3. Am ramas placut surprins sa vad cate copile erau la baza aia proaspat deschisa de Nadia si Tiriac,la Otopeni.Si totusi,gimnastica nu e atat de banoasa ca tenisul,in conditiile in care munca e la fel de titanica.

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    1. Vax Populi–

      Tatae,incearca sa mai recitesti inca o data articolul ca sa intelegi mai bine ,nu te grabii sa raspunzi !

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    2. Sa vedeți cum trăiește MAMA EI la Onesti☝️
      Nici nu o bagă in seamâ😪
      Cand isi mai aduce aminte 🙈
      O MARE CAMPIONĂ😂

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  4. Te pup, dar numai ea stie cate suturi a primit de la Bela Karolyi sa-i execute comenzile la Montreal precum un animal dresat.

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