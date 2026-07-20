EXCLUSIV Cum s-ar putea schimba lucrurile în următorii ani pentru asistenții care vor să facă și studii superioare. Studii universitare după postliceală. Scenariu: 2 ani de facultate

„Depinde de decizia universităților, când vor accede o astfel de soluție”, susține Carmen Mazilu la Podcasturile Cotidianul.

Eugenia Foarfecă
EXCLUSIV Cum s-ar putea schimba lucrurile în următorii ani pentru asistenții care vor să facă și studii superioare. Studii universitare după postliceală. Scenariu: 2 ani de facultate

foto: Magnific

„Depinde de decizia universităților, când vor accede o astfel de soluție”, susține Carmen Mazilu la Podcasturile Cotidianul.

Invitată la podcastul Punctul Roșu în Sănătate, Carmen Mazilu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala București a vorbit despre posibilitatea, pentru asistenții care doresc acest lucru, de a accede la studii universitare, chiar dacă au terminat deja o școală post liceală. Carmen Mazilu spune că sunt discuții intense la nivelul universităților care vizează tocmai numărul de ani care ar trebui făcut de cei care vor să meargă la facultate, după ce au făcut deja o școală post liceală de asistenți. Carmen Mazilu consideră că ar fi bine să existe doi ani de studii superioare, pentru o optimă formare de nivel superior și că există acum la nivel de universități o dorință de a rezolva acest aspect, față de anii trecuți în care exista o rezistență mare la această idee.

„Dezideratul ar fi să nu repetăm școala, adică nu toți cei patru ani să fie necesari pentru cineva care a terminat deja un program de formare în asistență medicală, sunt discuții intense la nivelul universităților în legătură cu asta și anul acesta chiar am constatat o relaxare și o dorință de a rezolva această problemă spre deosebire de anii anteriori când era o rezistență destul de mare la această idee. Este posibil ca în anii următori să asistăm și la o astfel de posibilitate. 

Oamenii și-ar dori să fie doar un an de zile (n.red ca ani de studii superioare după ce asistentul a terminat școala post liceală), părerea mea este că doar într-un an de zile nu poți recupera o formare de nivel universitar pentru că aici vorbim despre metodologia cercetării, despre implementarea de bune practici, despre foarte multe alte module care se fac mult mai aprofundat la nivel universitar, și de asemenea, practica, partea de activități practice care la momentul acesta se desfășoară în săli de simulare, cam doi ani ar putea să facă. 

Depinde de decizia universităților, când vor accede o astfel de soluție”.

Ce diferențe există între un asistent cu postliceală și unul cu facultate

Ce diferențe există, în opinia doamnei Carmen Mazilu, între un asistent care are postliceală și unul cu facultate. Sunt diferențe legate de vocabular, de modul de comunicare cu pacientul/ Câte locuri sunt la facultate pentru asistenți și ce noutăți există legat de pregătirea lor 

„La diferențe vedem un vocabular medical mai dezvoltat la cei cu studii universitare, un mod de a aborda mai bine comunicarea cu pacientul, felul în care acceptă sau își doresc să dezvolte planuri de îngrijire, sunt câteva diferențe pe care cei din practică ni le transmit. 

Anul acesta s-a păstrat la nivelul anului trecut când deja s-au dublat locurile, suntem la 192 de locuri pentru asistență generală, la facultate, acum sunt înscrierile pentru cei care își doresc, la UMF Carol Davila deja sunt înscrierile. 

Este foarte important să vedem că s-au deschis programe noi, programul de nutriție și dietetică care va începe în septembrie, radiologia și imagistica, a început de anul trecut și care are 60 de locuri anul acesta, majoritatea acestor locuri sunt finanțate de la bugetul de stat”. 

Citește și: Asistent medical cu postliceală sau cu facultate? Președintele Ordinului Asistenților: trendul este pentru pregătirea universitară/ Schimbarea care ar trebui să se întâmple până în 2030

Distribuie articolul pe:

3 comentarii

  1. Dacă se rezolvă problema minijup-ului și a tocurilor de 15 cm , cred că nu va mai fi nevoie de postliceală … . Postliceala , e o școală pentru fițe …

    Răspunde

  2. scenariu :1 an de facultate,ce mai tura -vura;parca medicii stiu sa faca injectii si au lustruit-o 5 ani

    Răspunde

  3. Școlile postliceale trebuie interzise in Romania!
    Din moment ce asistenții cu studii superioare, acopera fara probleme cererea din Romania, nu vad alt motiv pt funcționarea postlicealelor decât cel de profit pt aceste școli postliceale.

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro