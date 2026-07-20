EXCLUSIV Cum s-ar putea schimba lucrurile în următorii ani pentru asistenții care vor să facă și studii superioare. Studii universitare după postliceală. Scenariu: 2 ani de facultate

„Dezideratul ar fi să nu repetăm școala, adică nu toți cei patru ani să fie necesari pentru cineva care a terminat deja un program de formare în asistență medicală, sunt discuții intense la nivelul universităților în legătură cu asta și anul acesta chiar am constatat o relaxare și o dorință de a rezolva această problemă spre deosebire de anii anteriori când era o rezistență destul de mare la această idee. Este posibil ca în anii următori să asistăm și la o astfel de posibilitate.

Oamenii și-ar dori să fie doar un an de zile (n.red ca ani de studii superioare după ce asistentul a terminat școala post liceală), părerea mea este că doar într-un an de zile nu poți recupera o formare de nivel universitar pentru că aici vorbim despre metodologia cercetării, despre implementarea de bune practici, despre foarte multe alte module care se fac mult mai aprofundat la nivel universitar, și de asemenea, practica, partea de activități practice care la momentul acesta se desfășoară în săli de simulare, cam doi ani ar putea să facă.

Depinde de decizia universităților, când vor accede o astfel de soluție”.

Ce diferențe există între un asistent cu postliceală și unul cu facultate

Ce diferențe există, în opinia doamnei Carmen Mazilu, între un asistent care are postliceală și unul cu facultate. Sunt diferențe legate de vocabular, de modul de comunicare cu pacientul/ Câte locuri sunt la facultate pentru asistenți și ce noutăți există legat de pregătirea lor

„La diferențe vedem un vocabular medical mai dezvoltat la cei cu studii universitare, un mod de a aborda mai bine comunicarea cu pacientul, felul în care acceptă sau își doresc să dezvolte planuri de îngrijire, sunt câteva diferențe pe care cei din practică ni le transmit.

Anul acesta s-a păstrat la nivelul anului trecut când deja s-au dublat locurile, suntem la 192 de locuri pentru asistență generală, la facultate, acum sunt înscrierile pentru cei care își doresc, la UMF Carol Davila deja sunt înscrierile.

Este foarte important să vedem că s-au deschis programe noi, programul de nutriție și dietetică care va începe în septembrie, radiologia și imagistica, a început de anul trecut și care are 60 de locuri anul acesta, majoritatea acestor locuri sunt finanțate de la bugetul de stat”.