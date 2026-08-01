FOTO Grindeanu, boții și tiriboții. Mii de conturi cu aceleași poze și nume vietnameze pe pagina de Facebook a șefului PSD

Câteva dintre numele profilelor cu poze identice, identificate de Cotidianul ca fiind urmăritori ai paginii de Facebook a lui Sorin Grindeanu:

Nguyễn Lan Anh

Đinh Thu Ngần

Thuy Xu Ka

Quỳnh Nấm

Huệ Janny

Thanh Tâm

Duy Mạnh

Tuyết Kunn

An Trà Tn

Gấu Trúc

Dương Thúy Hồng

Gấu Trúc

Sursa FOTO: Captură profil Facebook – Sorin Grindeanu, secțiunea urmăritori

Informațiile privind conturile ce folosesc nume de origine vietnameză de pe pagina lui Sorin Grindeanu au fost semnalate prima dată de Mihai Ionescu (USR Sector 5) și preluate pe pagina de socializare a europarlamentarului USR, Vlad Voiculescu. Cel din urmă este și consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan.

Cotidianul, prin mijloace jurnalistice, nu a identificat conturi similare pe paginile de socializare ale lui Ilie Bolojan sau Nicușor Dan.

Grindeanu îl acuză pe Bolojan că are o armată de „boți, roboți și tiriboți”

În mai, liderul PSD îl acuza pe Ilie Bolojan că folosește metode de promovare pe social media similare cu cele folosite de Călin Georgescu.

„Păi nu tot ei au făcut-o şi pe a lui Călin Georgescu atunci? Ia aduceţi-vă aminte. (…) Eu am spus că am văzut în presă cum cei care s-au ocupat online de campania lui Călin Georgescu în 2024 sunt aceeași firmă, o știți, care acum e consultant iarăși la PNL. Ce? E vreun secret?”, a declarat președintele PSD, potrivit Agerpres.

El a adăugat că pe rețelele sociale s-au activat „o armată de boți, roboți și tiriboți” în sprijinul premierului.

„Asta nu înseamnă că trebuie să accept tot felul de maşinării şi de roboţi care-şi fac treaba foarte bine şi şi-au făcut treaba foarte bine în aceste săptămâni”, a adăugat Grindeanu, pe 13 mai, după o săptămână de la moțiunea de cenzură PSD-AUR prin care a fost demis Guvernul Bolojan.