FOTO Grindeanu, boții și tiriboții. Mii de conturi cu aceleași poze și nume vietnameze pe pagina de Facebook a șefului PSD

Câteva dintre numele profilelor cu poze identice, identificate de Cotidianul ca fiind urmăritori ai paginii de Facebook a lui Sorin Grindeanu:
- Nguyễn Lan Anh
- Đinh Thu Ngần
- Thuy Xu Ka
- Quỳnh Nấm
- Huệ Janny
- Thanh Tâm
- Duy Mạnh
- Tuyết Kunn
- An Trà Tn
- Gấu Trúc
- Dương Thúy Hồng
- Gấu Trúc
Sursa FOTO: Captură profil Facebook – Sorin Grindeanu, secțiunea urmăritori
Informațiile privind conturile ce folosesc nume de origine vietnameză de pe pagina lui Sorin Grindeanu au fost semnalate prima dată de Mihai Ionescu (USR Sector 5) și preluate pe pagina de socializare a europarlamentarului USR, Vlad Voiculescu. Cel din urmă este și consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan.
Cotidianul, prin mijloace jurnalistice, nu a identificat conturi similare pe paginile de socializare ale lui Ilie Bolojan sau Nicușor Dan.
Grindeanu îl acuză pe Bolojan că are o armată de „boți, roboți și tiriboți”
În mai, liderul PSD îl acuza pe Ilie Bolojan că folosește metode de promovare pe social media similare cu cele folosite de Călin Georgescu.
„Păi nu tot ei au făcut-o şi pe a lui Călin Georgescu atunci? Ia aduceţi-vă aminte. (…) Eu am spus că am văzut în presă cum cei care s-au ocupat online de campania lui Călin Georgescu în 2024 sunt aceeași firmă, o știți, care acum e consultant iarăși la PNL. Ce? E vreun secret?”, a declarat președintele PSD, potrivit Agerpres.
El a adăugat că pe rețelele sociale s-au activat „o armată de boți, roboți și tiriboți” în sprijinul premierului.
„Asta nu înseamnă că trebuie să accept tot felul de maşinării şi de roboţi care-şi fac treaba foarte bine şi şi-au făcut treaba foarte bine în aceste săptămâni”, a adăugat Grindeanu, pe 13 mai, după o săptămână de la moțiunea de cenzură PSD-AUR prin care a fost demis Guvernul Bolojan.
30 comentarii
Culmea tupeului bolsevic.
Intelectualii de la Co itidianul vorbesc despre boti.
Haoleu ! Sa nu-mi spuneti ca astia sunt aia omorati de Rambo,ca PSD-ul le are cu ajutorul primit de la morti.
Deci: Grindeanu, ca și majoritatea vipurilor, are activat modul profesional/pagină facebook/ și nu mai poate seta urmăritori doar din lista de prieteni..ăsta e șpilul modului profi – să fie public pentru public. Așadar, zi de zi de zi, el tre’ să dea 20 clickuri x nr. de noi urmăritori ca să deretice dacă nu și-a luat femeie de serviciu sau o secretară de la Protecția Copilului Teleorman pentru clickuri.
Faptul ca vietnamezii sunt pe pagina lui Grindeanu nu inseamna ca sunt pusi de el. Evident e o diversiune pentru ca nimeni nu-usi posteaza singur asa ceva.
Președintele reformist userist Ilie cati boți are? E cam mare și colosala diferenta dintre huiduielile reale și amorul de pe fb.
CE VECHE ESTE JOCUL CAPRA PE CARE AL JUCAM NOI COPIII IN ANUL 1970 , JOCUL CAPRA ESTE VECHI DIN ANUL 1915 DE LA MUNCITORII DE LA FORD .
Chiar i-am scris pe pg lui Grindeanu in urma cu vreo cateva zile pana sa ma blocheze despre vietnamezi!
”vietnamezii”? De bine sau de rau? Pt ca asta inseamna ”unii platiti” sa faca valuri ca si presa care este in mare subietivista…daca sunt ”de bine” sunt ai lui Grindeanu, daca scriu de rau sunt ai adversarilor…
Candidează-n Vietnam!?! Trebuie să-i punem în gardă pe bieții oameni! Dacă au scăpat de Lindon Johnson, de ăsta nu-i mai salvează nici China! Cât despre dubluri, o fi tot firma de casă care a făcut Registrul Cadastral, ăla de l-a făcut praf vreun puștan… Deh, firma-i la început, programul e făcut de un angajat,singurul, domnișoara din poză… Patronul, vreun nepot, băiat bun, însă fără experiență dar zelos! În rest, cum e turcul și PR-ul…
Candidează-n Vietnam!?! Trebuie să-i punem în gardă pe bieții oameni! Dacă au scăpat de London Johnson, de ăsta nu-i mai salvează nici China! Cât despre dubluri, o fi tot firma de casă care a făcut Registrul Cadastral, ăla de l-am făcut praf vreun puștan… Dej, firma-i la început, programul e făcut side singurul angajat, domnișoara din poză… Patronul, vreun nepot, băiat bun, fără experiență dar zelos! În rest, cum e turcul și PR-ul…
Radulescu de la BNR, intre putinii care spun adevarul a fost sincer, meritam sa fim in gunoi.
In loc sa dam turta zilei, trancanim si tinem coada sus!
Poate ca a venit momentul sa ajungem acolo unde meritam. Dar tot nu ne vom trezi.
meritam? sunt tari care au datoria mai mare decat 100% din PIB si nu-s considerate ca au probleme, si nici UE/CE nu comenteaza ca au depasit limita de 60% ele cum sunt si de ce? PS daca ai un complex de inferioritate sau de vinovatie mergi la un consultant psi sau astrolog poate te ajuta…sau bea un ceai de tei…
ce ceai de tei, nu-l salveaza decat alcoolul de 40 grade: vodka, gin, whisky
mai putem sa furam si sa cheltuim pana la 100%…
Un nemernic, ca tot BNR și Consilul Fiscal. Apărători ai băncilor străine (românești sunt 2, CEC și Eximbank). De ce i-as baga în seama mai mult decât pe coasă iarna?
Bag sama că, Banatu-i fruncea cu Fritz și Grindeanu în frunte! Ce jos am ajuns după 36 de ani de democrație prost înțeleasă! Îmi pare rau de Timișoara unde am fost la concursul de electrotehnica „Traian Lalescu” în 1980! Trăiască hoții și bandiții!
vezi, cine a fost cu duduca la plaje??
Ca Bolojan erea la serviciu sa scape tara de rusine!
Bag sama că, Banatu-i fruncea cu Fritz și Grindeanu în frunte! Ce jos am ajuns după 36 de ani de democrație prost înțeleasă! Îmi pare rau de Timișoara unde am fost la concursul de electrotehnica „Traian Lalescu” în 1980! Trăiască hoții și bandiții!
Cica , am scăpat de „gunoi” la ordinului lui Trump! Succesuri Bolo!
cine vorbeste!
Comunistii se ajuta intre ei !
Mpfaay și deci cine are mai multi tiriboti, grindeanu sau ilie?
– pesede grup infractional organizat
– alt bot
daca nicushor dan vrea sa introduca euro in romania , nici nu stiu cum arata euro ? potzi sa ma pacalesti si cu euro fals tras la xerox ca eu nu recunosc euro ? nu stiu nimic despre euro ? nici nu stiu cum arata euro ?
Când va fi să trecem la Euro, n-o să mai fie cazul.
N.Dan n-are nici o putere sau responsabilitate in introducerea Euro.
Este la fel cum a ordonat Petrov, 10.000 de moldovani într-o garsoniera! Pentru voturi! Trăim în minciuna de 36 ani!
Vai, l-au cotropit boti pe IT-ist! :)
Interesant de vazut ce reactii au botii astia, nu ca sunt acolo. Daca dau like sunt pusi de vreun istet dr la PSD Oricum Facebook sterge miliarde de boti anual. Sa puna osul la munca si sa-i blocheze.
In situatia respectiva ce masuri au luat acele multe servicii de informatii si contrainformatii care au printre altele si misiunea de a ne apara de acesti indivizi care folosesc sistemele astea ?
Boț la boț ,ban la ban si paduchii la ..liderul PSD