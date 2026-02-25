Frate de coaliție, dar căldura e pe bani. Ciucu îl acuză pe Băluță că-și lasă sectorul în frig

Ciucu a transmis că Sectorul 4 a predat doar patru din 12 amplasamente pentru modernizarea rețelei de termoficare.

„Atrag atenția public, după ce toate demersurile legale și admnistrative intreprense de către PMB în ultimii tei ani au eșuat, asupra unui fapt extrem de grav!

Primăria Municipiului București riscă să piardă o sumă uriașă, este vorba despre 220.161.760 de lei (fără TVA), pentru că Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, refuză predarea amplasamentelor pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare din Sectorul 4.

Este vorba despre amplasamente care se întind pe aproximativ 30 de străzi. Dintr-un total de 12, au fost predate doar patru”, îl acuză Ciucu pe Băluță într-o postare de pe rețelele de socializare.

Ciucu: Băluță nu vrea pentru că ar putea suferi electoral

Primarul a declarat că liderul social-democraților din Capitală a argumentat refuzul prin a spune că lucrările ar putea afecta aspectul sectorului. Astfel, Băluță ar fi explicat că ar putea fi afectat electoral, susține Ciucu.

„Primă dată i s-a cerut predarea amplasamentelor încă din anul 2023 de către fostul Primar General, domnul Nicușor Dan. De atunci, pe parcursul anilor 2024, 2025 și 2026, PMB s-a adresat Primăriei Sectorului 4, inclusiv prin firme de avocatură și prin executori judecătorești, fără niciun rezultat.

Motivul invocat este că se strică ceva amenajări peisagistice și că sectorul nu mai arată bine și D. Băluță poate suferi electoral. Absurd!”, mai scrie Ciucu.

„Ipocrizie uriașă”

Edilul Capitalei spune că banii pentru proiect ar putea fi pierduți. Totodată, dacă aceste lucrări nu vor fi efectuare, Ciucu susține că locuitorii Sectorului 4 vor avea probleme în continuare cu termoficarea.

„Dacă vor fi pierduți acesși bani, PMB se va îndrepta împortiva Primăriei Sectoului 4 (PS4) și a primarului Băluță pentru recuperarea prejudiciului. Nu ne încălzește cu nimic că PS4 va fi în litigiu cu PMB și că vom recupera banii din bugetul acestei primării, sunt tot bani publici”, mai adaugă Ciucu.

În final, edilul liberal îl acuză pe Băluță de ipocrizie. Ciucu face referire la proiectul propus de edilul Sectorului 4, care vrea ca bucureștenii să nu mai plătească apa care nu ajunge la temperatura optimă în apartamente.

„Este o IPOCRIZIE URIAȘĂ să plângi de grija oamenilor care nu au căldură și apă caldă în timp ce tu blochezi exact lucrările care ar rezolva aceste probleme!”

Patru exemple oferite de Ciucu

Primarul a oferit ulterior patru exemple care să-i susțină afirmațiile. Obiectivul 22 (Piața Eroii Revoluției – Parcul Tineretului – Sala Polivalentă) nu este în prezent predat de administrația Sectorului 4, deși PMB a făcut patru solicitări în acest sens.

Amplasamentul care servește obiectivul 20 (Str. Luica – Str. Tudor Gociu și toate străzile lăturalnice din acest perimetru) ar fi fost predat de primăria condusă de Băluță la doi ani jumătate de la începerea demersurilor, după o întâlnire a primarului Ciucu cu oameni din administrația Sectorului 4. Similar este și cazul amplasamentului obiectivului 17 (Turnu Măgurere, de la Brâncoveanu până la Șos. Berceni, plus străzile adiacente), care a fost predat la mai mult de un an de la prima solicitare.

Referitor la Obiectivul 18 (Turnu Măgurere – Șos. Berceni, plus 15 străzi adiacente), Ciprian Ciucu acuză că nu a primit niciun răspuns de la Primăria Sectorului 4.