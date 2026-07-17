Fraudă de 7 milioane de lei la Casele de Pensii: Şapte persoane reţinute după ce au vândut vechime fictivă

În urma perchezițiilor de amploare desfășurate în Capitală și în alte șapte județe, anchetatorii au ridicat mai multe sume de bani în lei și euro, dar și un volum impresionant de probe.

Printre bunurile indisponibilizate se numără peste o sută de dispozitive de stocare, patru token-uri pentru semnătură digitală, 160 de ștampile, 87 de carne de muncă în original, înscrisuri olografe, diverse documente și o armă neletală cu aer comprimat.

Propunere de arestare preventivă

Procurorii au solicitat instanței, în cursul zilei de joi arestare preventivă pentru zilele de 30 de zile în cazul a șase dintre culpății reținuți în dosar.

Astfel, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a informat, joi, că la data de 15 iulie 2026 procurorii Structurii Centrale au dispus reţinerea a şapte inculpaţi şi măsura controlului judiciar faţă de alţi 13 inculpaţi, cercetaţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat, fals informatic, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.

A fost sesizat, de asemenea, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti, cu propunerea de arestare preventivă a şase inculpaţi, pentru o perioadă de 30 de zile.

În cazul altui inculpat procurorii luând măsura controlului judiciar.

Potrivit anchetatorilor, pe parcursul a cinci ani s-a generat o vechime nereală în muncă pentru peste 860 beneficiari.

Membrii reţelei au folosit asociaţii non-profit fără activitate, societăţi comerciale fantomă şi persoane vulnerabile ale căror date de identificare erau utilizate pentru a emite documente ce atestau, nereal, calitatea de angajat pentru persoanele interesate să obţină vechimea în muncă, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 15.000 şi 50.000 lei.

Rețeaua, destructurată

Miercuri, procurori ai DIICOT şi poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate au făcut percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Teleorman, Constanţa, Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi şi Galaţi, reuşind destructurarea unei reţele infracţionale care „vindea”, cu sume cuprinse între 15.000 şi 50.000 de lei, vechime fictivă în muncă unor persoane vulnerabile şi fără un loc de muncă real.

Gruparea era formată din şapte membri, între care şi doi funcţionari publici, şi acţiona încă din 2018, până în prezent fiind descoperiţi peste 860 de „beneficiari” pe nedrept ai unor pensii mai mari, unii dintre aceştia neavând, în realitate, dreptul la pensie.

Potrivit anchetatorilor, paguba adusă Caselor teritoriale de pensii se ridică la 7 milioane de lei. Pentru a-şi pune planul în aplicare, presupuşii infractori introduceau informaţii nereale în bazele de date ale ANAF.

Surse judiciare precizau că una dintre percheziţii a fost făcută în biroul unui funcţionar public de la Casa de Pensii a municipiului Bucureşti.

Activităţile judiciare au fost realizate împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, iar acţiunea a avut suportul poliţiştilor Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa şi Galaţi, al Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Ialomiţa şi Călăraşi, precum şi al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.