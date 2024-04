Fudulia lui Ion Ţiriac. Ce-a putut să zică despre Djokovic

Ion Ţiriac a organizat, sâmbătă, o conferinţa de presă cu ocazia tragerii la sorţi a tabloului principal la Ţiriac Open, spunând, printre altele, ca trei sferturi din succesul lui Novak Djokovic se datorează acestui turneu.

Turneul se va desfăşura la Baza Sportivă Năstase/Marica din Capitală, iar Ţiriac spune că este cel mai bun turneu ATP 250 pe care l-a avut vreodată România.

Competiţia de tenis, a cărei licenţă este deţinută de Ion Ţiriac, a revenit la Bucureşti după opt ani, ea fiind organizată peste hotare după ce baza sportivă Arene BNR din Capitală a fost închisă din motive de siguranţă.

„În 2016 a fost ultimul turneu aici, iar acum l-am adus înapoi. Îi mulţumesc domnului Marica şi domnului Năstase pentru că ne-au pus la dispoziţie acest club. Dar şi fiului meu îi mulţumesc pentru că mi-a dat bani ca să fac treaba asta cu turneul. Vom mai sta un an aici cu turneul… deci probabil va fi aici şi anul viitor. Dar având în vederea că nu a trecut legea fundaţiilor de interes comun, cu impozitele şi ce mai este, treaba cu stadionul de 13.000 de locuri (n.r. – construcţia unei arene de tenis de 13.000 de locuri lângă patinoarul din Otopeni) este terminată. Aşa cum e terminat şi proiectul cu patinoarul de la Braşov, pentru că primăria de acolo nu a fost de acord să îi ia gratis pentru că are anumite legi. Am obosit şi eu să mă rog de toată lumea. Să facem ce putem să facem cu turneul ăsta. Pentru că este cel mai bun turneu de ATP 250 pe care l-am avut vreodată în România. Pe mine m-a fascinat faptul că românilor le-a căzut bine acest turneu, şi-au adus aminte de el, şi acum, din câte am înţeles, este sold-out. Aşa că îl păstrăm şi mergem mai departe. Poate încet-încet vom mai avea şi nişte băieţi în primii 500 din lume sau în primii 200 dacă se poate, că în primii 20 mor cu speranţa”, a afirmat fostul tenisman.

La ediţia 2024 a Ţiriac Open au primit wild card-uri pentru calificări Marius Copil şi francezul Lucas Pouille. Ţiriac şi-a adus aminte că în urmă cu mai mulţi ani i-a acordat actualului număr unu mondial, Novak Djokovic, un wild card pentru a juca la turneul de la Bucureşti.

„Sunt foarte mândru să spun că un tânăr pe numele lui Djokovic nu avea suficienţi bani să se antreneze în Serbia. Şi se antrena de obicei în România. Iar prima oară ca să poate să joace la acest turneu am fost nevoiţi să îi dăm un wild card. A uitat asta, dar n-a uitat numele meu. Aşa că mă recunoaşte. Dar trei sferturi din succesul lui Djokovic se datorează acestui turneu unde a primit un wild card„, a spus Ţiriac.

În opinia omului de afaceri, tenisul se va schimba foarte mult în următorii ani, însă susţine că turneul de la Bucureşti va continua să existe. „După părerea mea tenisul se va schimba radical în următorii trei ani. Turneele de 250 nu au cum să dispară, dar cele de 500 au o problemă mai mare. Pentru că undeva în viitor se vede o ligă cu cele 14 mari turnee, iar cele de 500 nu prea au loc acolo. Dar nu e problema noastră, noi suntem bucuroşi că avem turneul nostru unde avem numai jucători de prima sută. Deci mai mult de atât nu cred”, a adăugat Ion Ţiriac.

Prezent la conferinţa de presă, jucătorul canadian Denis Shapovalov a declarat că se bucură de faptul că are ocazia să joace în premieră la Bucureşti.

„Este pentru prima oară când vin în România, am auzit multe lucruri frumoase despre această ţară şi sunt fericit că sunt azi aici. Referitor la recuperarea mea, pot să spun că mă simt bine, aştept meciurile pentru a intra în formă şi a-mi recupera încrederea. Din punct de vedere fizic sunt mai puternic cu fiecare săptămână care trece. Am avut o săptămână bună la Miami, sper că şi aceasta la Bucureşti va fi la fel”, a menţionat Shapovalov.

Turneul de tenis Ţiriac Open (ATP 250) se va desfăşura în perioada 15-21 aprilie.

Jucătorul care se va impune în turneul de tenis ATP 250 de la Bucureşti va obţine 250 de puncte ATP. În plus, premiile oferite în cadrul competiţiei Ţiriac Open cumulează un total de 580.000 de euro, campionul la simplu urmând să primească 88.125 de euro, iar finalistul 150 de puncte ATP şi 51.400 de euro.