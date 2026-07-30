Furturi de 800.000 de euro de la bordul avioanelor de pe Otopeni. Angajați ai unei firme de catering, suspectați că au sustras produse de lux

Produse vândute pasagerilor, scoase ilegal din avioane. Ancheta vizează sute de aeronave

Probleme pe Aeroportul Otopeni.

Potrivit informațiilor prezentate de Antena 3, ancheta vizează mai mulți angajați ai unei societăți comerciale care ar fi avut acces la produsele comercializate în sistem de tip butic sau catering la bordul unor aeronave care au sosit pe Aeroportul Otopeni.

Conform declarațiilor oferite de comisar-șef Marius Savu, directorul Direcției de Poliție Transporturi, suspecții ar fi sustras, în perioada aprilie 2023 – prezent, mai multe produse precum parfumuri, ceasuri și truse de machiaj, bunuri care ulterior ar fi fost valorificate prin intermediul unor complici sau pe platforme de profil.

„Mai mulţi angajaţi ai unei societăţi comerciale, cu sprijinul unor complici, în perioada aprilie 2023 – prezent, au sustras mai multe produse de la bordul aeronavelor, produse comercializate de tipul butic sau catering: parfumuri, ceasuri sau truse de makeup, produse pe care, ulterior, le valorificau prin intermediul complicilor sau pe site-urile de profil”, a declarat comisar-șef Marius Savu, potrivit Antena 3.

Anchetatorii susțin că aceleași persoane ar fi sustras și o parte din încasările obținute în urma comercializării produselor respective.

Polițiștii au găsit bani, parfumuri și produse de lux la percheziții

În urma celor 12 percheziții efectuate joi în București, Ilfov și Prahova, polițiștii au ridicat mai multe mijloace materiale de probă și bunuri despre care există suspiciunea că provin din activitatea infracțională.

Printre obiectele găsite se numără 153.900 de lei, 1.185 de euro, dar și 210 parfumuri și 40 de produse de machiaj.

De asemenea, în locuințele persoanelor suspectate au fost descoperite și alte bunuri, printre care o geantă Guess, două ceasuri, bijuterii cu cristale Swarovski, telefoane mobile, produse din tutun fără timbru, băuturi alcoolice, dar și cantități importante de produse utilizate în activitatea de catering, precum 140 de cutii cu tacâmuri și 60 de baxuri de șervețele.

16 persoane au fost duse la audieri, iar ancheta continuă

Prejudiciul estimat în acest dosar este de aproximativ 800.000 de euro, potrivit declarațiilor făcute de reprezentantul Direcției de Poliție Transporturi.

„Prejudiciul cauzat este apreciat la suma de 800.000 de euro. Până în prezent, de la faţa locului, respectiv de la adresele persoanelor suspecte au fost ridicate mai multe mijloace materiale de probă, precum şi bunurile sustrase”, a precizat comisar-șef Marius Savu, conform sursei citate.

Din cele 16 persoane aduse la audieri, opt au fost deja conduse la sediul subunității pentru continuarea cercetărilor. La finalul verificărilor, anchetatorii urmează să stabilească măsurile legale care vor fi dispuse în acest caz.

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