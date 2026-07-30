Furturi de 800.000 de euro de la bordul avioanelor de pe Otopeni. Angajați ai unei firme de catering, suspectați că au sustras produse de lux

Produse vândute pasagerilor, scoase ilegal din avioane. Ancheta vizează sute de aeronave
Probleme pe Aeroportul Otopeni.
Potrivit informațiilor prezentate de Antena 3, ancheta vizează mai mulți angajați ai unei societăți comerciale care ar fi avut acces la produsele comercializate în sistem de tip butic sau catering la bordul unor aeronave care au sosit pe Aeroportul Otopeni.
Conform declarațiilor oferite de comisar-șef Marius Savu, directorul Direcției de Poliție Transporturi, suspecții ar fi sustras, în perioada aprilie 2023 – prezent, mai multe produse precum parfumuri, ceasuri și truse de machiaj, bunuri care ulterior ar fi fost valorificate prin intermediul unor complici sau pe platforme de profil.
„Mai mulţi angajaţi ai unei societăţi comerciale, cu sprijinul unor complici, în perioada aprilie 2023 – prezent, au sustras mai multe produse de la bordul aeronavelor, produse comercializate de tipul butic sau catering:
parfumuri, ceasuri sau truse de makeup, produse pe care, ulterior, le valorificau prin intermediul complicilor sau pe site-urile de profil”, a declarat comisar-șef Marius Savu, potrivit Antena 3.
Anchetatorii susțin că aceleași persoane ar fi sustras și o parte din încasările obținute în urma comercializării produselor respective.
Polițiștii au găsit bani, parfumuri și produse de lux la percheziții
În urma celor 12 percheziții efectuate joi în București, Ilfov și Prahova, polițiștii au ridicat mai multe mijloace materiale de probă și bunuri despre care există suspiciunea că provin din activitatea infracțională.
Printre obiectele găsite se numără 153.900 de lei, 1.185 de euro, dar și 210 parfumuri și 40 de produse de machiaj.
De asemenea, în locuințele persoanelor suspectate au fost descoperite și alte bunuri, printre care o geantă Guess, două ceasuri, bijuterii cu cristale Swarovski, telefoane mobile, produse din tutun fără timbru, băuturi alcoolice, dar și cantități importante de produse utilizate în activitatea de catering, precum 140 de cutii cu tacâmuri și 60 de baxuri de șervețele.
16 persoane au fost duse la audieri, iar ancheta continuă
Prejudiciul estimat în acest dosar este de aproximativ 800.000 de euro, potrivit declarațiilor făcute de reprezentantul Direcției de Poliție Transporturi.
„Prejudiciul cauzat este apreciat la suma de 800.000 de euro. Până în prezent, de la faţa locului, respectiv de la adresele persoanelor suspecte au fost ridicate mai multe mijloace materiale de probă, precum şi bunurile sustrase”, a precizat comisar-șef Marius Savu, conform sursei citate.
Din cele 16 persoane aduse la audieri, opt au fost deja conduse la sediul subunității pentru continuarea cercetărilor. La finalul verificărilor, anchetatorii urmează să stabilească măsurile legale care vor fi dispuse în acest caz.
3 comentarii
Nu au fost furturi de la bordul avioanelor. Citeşte cineva ca să verifice concordanța titlului cu textul? Furtul era sustragerea din containerele de transfer de la avion la un punct de livrare, a unor produse din stocul de vânzare la bord şi a sumelor de bani. Pe de altă parte, cât de proşti răufăcătorii? Sau de disperați? „Afacerea” urma să aibă un final previzibil.
Si totusi,stiu o cucoana,care venita seara,la 10,cu Blue Air-ul,din Anglia (2015),la 10 min.dupa ce se daduse jos din avion,ii spunea lui ghertoiul ala de la „Obiecte Pierdute”,ca pe scaunul de langa ea isi uitase o punga mica cu telefonul si ceva parfumuri.A dat ala prin statie… cu limbaj aka Las Fierbinti: „ba c&aie,vezi daca e acolo o punga … pe locul…” Iar acel „ba”,normal ca a raspuns cu „nu e,BA,sa moara Bibi,nimica”.Si-a facut femeia 3 cruci,a inceput sa planga,apoi a luat Romania pe alfabet de neologisme si a plecat mai SARACA.Eu n-am fost tin avion cu ea.Eu eram acolo pentru valiza pentru care mi-o pierduse ghiaurul de la Turkish,in Air Canada-ul de Toronto,cand am venit din San Francisco.Ghiaur care,cand mi-a ajuns bagajul,SPART,acasa,mi l-a incurcat cu al unei doamne din Tg. Mures.Deh,d-ale avioanelor valuri ! Drept despagubire,mi-au dat un Kebap cu carne de OAIE,pe care nici Lăbuș nu l-a mancat.As fi preferat omleta de la TAROM,cu prajiturica cu zmeura cu tot.
NU am înțeles NICI de la Pro(ST)TV (Prune în Gurile STIRISTELOR ȘI Grave Derapări LOGICE care demolează FRAZELE, CE și CUM au furat și CE căutau ACOLO Coletele cu Valori? NU NEG că s-a FURAT, dar NU este CLAR …