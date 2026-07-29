Tot mai puțini angajați tineri își doresc funcții de conducere, iar companiile riscă să se confrunte cu o lipsă de manageri în următorii ani. Pentru mulți din Generația Z, succesul în carieră nu mai înseamnă neapărat promovare, ci mai mult timp personal, mai puțin stres și un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată, scrie Euronews.

Tinerii angajați nu mai privesc funcțiile de conducere ca pe un pas firesc în carieră. Mulți preferă stabilitatea, flexibilitatea și un volum de muncă mai ușor de controlat. Tendința devine o problemă pentru companii, care au nevoie de oameni dispuși să conducă echipe și să preia responsabilități mai mari.

„Privind cercetările globale, doar aproximativ 6% din Generația Z vrea să ocupe funcții de conducere la nivel înalt și să devină șefi. Pentru organizații și structurile lor, aceasta este o problemă foarte mare”, a declarat pentru Euronews Tomasz Szklarski, CEO al Enpulse și expert în implicarea angajaților la locul de muncă.

Potrivit acestuia, refuzul tinerilor de a intra în management are legătură mai ales cu presiunea tot mai mare pusă pe cei aflați în astfel de poziții.

Managerii au echipe mai mari și mai multă presiune

În ultimii ani, numărul angajaților coordonați de un singur manager a crescut puternic. Dimensiunea medie a unei echipe s-a dublat, de la aproximativ șase persoane la 12. Asta înseamnă mai multă responsabilitate pentru manageri. Ei trebuie să răspundă în fața conducerii pentru rezultate, dar și să susțină echipe tot mai mari. În același timp, li se cere să se ocupe de motivația angajaților, de dezvoltarea lor și de starea acestora la locul de muncă.

„Generația Z a cântărit cu atenție ce înseamnă echilibrul dintre viața profesională și cea personală, în raport cu sacrificiile necesare pentru a deveni șef. Tinerii văd foarte clar povara care vine odată cu managementul. Un manager răspunde atât în fața superiorilor, cât și pentru echipe tot mai mari, care au nevoie de sprijin constant”, a spus Szklarski.

Europa ar putea resimți mai puternic problema

Lipsa de interes pentru funcțiile de conducere nu afectează doar anumite companii. Este o tendință mai largă, care ar putea pune probleme mai ales în Europa. Pe continent, schimbările demografice reduc deja forța de muncă. În acest context, lipsa unor noi generații de manageri poate deveni o provocare suplimentară pentru firme.

„Vor fi din ce în ce mai puțini oameni care muncesc, mai ales în Europa. Dacă nu formăm o nouă generație de manageri și nu pregătim oamenii să își asume responsabilitatea pentru echipe, ne vom confrunta cu provocări tot mai mari în menținerea eficienței organizaționale”, a avertizat expertul.

Deși inteligența artificială este folosită tot mai mult în companii și automatizează multe procese, Szklarski spune că aceasta nu poate rezolva lipsa managerilor.

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