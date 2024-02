Germania, paralizată de greve. Milioane de oameni afectați

Transportul public este în pauză vineri în Germania, dând peste cap programul a milioane de călători, pe fondul apelului la grevă lansat de sindicatul Verdi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, inclusiv scurtarea programului şi mai multe zile libere, relatează Reuters şi dpa, preluate de Agerpres.

Greva de 24 de ore la care au fost chemaţi cei 90.000 de lucrători din transportul public – cu excepţia celor din landul Bavaria – este cea mai recentă din seria acţiunilor de protest care au afectat sectorul transporturilor din Germania în ultimele săptămâni.

„Ne confruntăm cu o lipsă dramatică de personal în transportul public şi cu o presiune incredibilă asupra angajaţilor. În fiecare zi sunt anulate curse de autobuz şi tren din cauza personalului insuficient”, a transmis într-un comunicat vicepreşedinta Verdi Christine Behle.

Mişcarea de tineret şi ecologistă Fridays for Future a asigurat că 60 din filialele sale locale susţin greva.

„Facem grevă împreună pentru a cere condiţii de lucru mai bune şi un viitor pentru transportul public”, a spus un purtător de cuvânt.

Joi, o grevă a personalului de securitate de pe 11 aeroporturi germane a afectat 200.000 de pasageri şi a determinat circa 1.100 anulări sau întârzieri de zboruri, a indicat asociaţia germană a aeroporturilor ADV.

Aceste perturbări urmau să continue vineri la Hamburg, unde Verdi a îndemnat personalul de la sol să oprească lucrul de la 03.00 dimineaţa până la miezul nopţii.

Sindicatul a precizat că cere majorarea salariilor cu 200 de euro plus 5,5%, retroactiv din ianuarie, precum şi un bonus plătit o singură dată de 3.000 de euro pentru compensarea inflaţiei.

Germany paralyzed – transport company workers on strike

🇩🇪 In 80 German cities, the movement of buses, trams and subways is restricted due to the strike of 90 thousand employees in public transport services. Employees are demanding better working conditions and higher salaries… pic.twitter.com/rp22frsf4n

— S p r i n t e r (@Sprinter99800) February 2, 2024