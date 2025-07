Ghinion. I-au căzut dinții în timp ce cânta

Mare ghinion pentru LeAnn Rimes. A lăsat-o proteza chiar când era pe scenă. Într-o postare pe rețelele sociale spune cum a fost.

„Noaptea trecută eram pe scenă, în mijlocul cântecului „One Way Ticket” și am simțit cum ceva s-a desprins în gură. Dacă mă cunoașteți, știți că am trecut prin multe operații dentare și am o punte dentară în față, care mi-a căzut chiar în mijlocul piesei, aseară”, a scris cântăreața, potrivit protv.ro.

Artista a spus că s-a panicat și a fugit de pe scenă ca să-și fixeze proteza, apoi s-a întors rapid la microfon.

