Gorghiu, despre negocieri. ”Rămânem la Guvernare, dar e un eșec în a ne înțelege”

Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, și-a exprimat regretul că nu s-a ajuns la un consens pe tema comasării.

E păcat că nu s-a ajuns la o concluzie, mai ales că „ne apropiem de ziua în care Guvernul trebuie să propună calendarul”, a spus Gorghiu, la Digi24.

„Sunt condiții nerezonabile pe care PNL nu le poate accepta”, a arătat Alina Gorghiu, punctând că „PNL are o tradiție în a da președintele țării”.

”Maniera în care trenează decizia nu mă îndeamnă să fiu deloc optimistă…Rămânem la Guvernare, în Coaliție, dar e un eșec în a ne înțelege”, a mai arătat Gorghiu.

Conducerea PNL se va reuni, marţi, la ora 19,00, la şedinţă urmând să fie ajustat sau nuanţat mandatul pentru negocierile în coaliţie privind alegerile, a spus Gorghiu.

Ea a afirmat că este „păcat” că la întâlnirea liderilor coaliţiei de luni nu s-a ajuns la o concluzie. În opinia sa, sunt şanse „destul de reduse” pentru comasarea alegerilor.

„Ar fi fost bine să avem un deznodământ astăzi cu privire la comasare. Poziţia pe care PNL o are constant şi de ceva timp este în favoarea comasării, în privinţa europarlamentarelor care să aibă loc odată cu localele, s-a discutat nu o dată în spaţiul public, însă mandatul pe care preşedintele Ciucă l-a avut în spaţiul public a fost unul larg – mergeţi şi discutaţi cu colegii de coaliţie despre maniera în care putem să aducem mai multă lume la vot, să avem mandatul cu o reprezentativitate în spate, să respectăm totuşi criteriul de diminuare a costurilor pe care cinci runde de alegeri le-ar presupune. Eu una nu sunt chiar fericită că nu se ajunge la o concluzie”, a spus Gorghiu, la Digi 24.

Ea a menţionat că la începutul lunii martie ar trebui să se tragă la sorţi judecătorii care vor face parte din BEC.

„Ne apropiem de deadline-ul la care Guvernul trebuie să propună hotărârea cu calendarul alegerilor, data alegerilor şi aşa mai departe. La începutul lunii martie ar trebui, conform calendarului, să se tragă la sorţi judecătorii din partea ICCJ care să facă parte din Biroul Electoral Central şi intrăm în logica deja de alegeri. Deci, e păcat că nu s-a ajuns la o concluzie”, a adăugat Alina Gorghiu.

Vicepreşedintele PNL a susţinut că nu ştie condiţiile impuse de PSD, dar este inacceptabil ca PNL să cedeze candidatura pentru Preşedinţie.

„În altă ordine de idei, nu ştiu care au fost condiţiile PSD, dar vă spun care sunt condiţiile nerezonabile pe care Partidul Naţional Liberal nu le poate accepta pentru că avem deja decizii interne luate în forurile de conducere de anul trecut”, a adăugat Gorghiu, precizând că este „greu de acceptat” ca PNL să-l susţină pe Marcel Ciolacu drept candidat comun la prezidenţiale.

„Este greu să accepţi aşa ceva câtă vreme deja ai o decizie prin care anul trecut la Sinaia am spus că vom merge în toate alegerile cu listele noastre, ale Partidului Naţional Liberal, nu într-o alianţă politică sau electorală cu PSD. Evident că ne dorim să avem candidat propriu. PSD de pe vremea domnului Iliescu nu mai are preşedinte al României. E limpede că ne dorim să avem din nou, după două mandate ale preşedintelui Klaus Iohannis, un nou preşedinte. Sigur că în poziţia de preşedinte al PNL acum se află Nicolae Ciucă şi are prima opţiune în candidatura la Preşedinţie. (…) Eu cred că este inacceptabil ca PNL să cedeze candidatura pentru Preşedinţie”, a transmis Gorghiu.

În interiorul partidului nu au fost discuţii legate de liste comune cu PSD

„De altfel, mâine la 19,00, este o şedinţă a Partidului Naţional Liberal. Sunt convinsă că ne vor informa colegii despre dinamica discuţiilor din coaliţie şi vom putea fie ajusta mandatul către conducerea partidului, fie nuanţa acest mandat. Vom vedea care au fost parametrii de discuţie şi spre ce putem să ne îndreptăm”, a punctat ministrul.

Gorghiu se îndoieşte că mai pot fi organizate alegeri comasate

„Mă îndoiesc că, în condiţiile în care se validează ceea ce spuneţi dumneavoastră pe surse, vom mai putea face comasate, deşi eu, personal, pledez pentru acest scenariu bun pentru tot ce înseamnă societate din România, care o să obosească în luna decembrie”, a mai afirmat ea, completând că dă şanse „destul de reduse” pentru comasarea alegerilor.

„Destul de reduse, pentru că, dacă s-a ajuns în acest punct în care colegii din PSD să dorească să anunţe de acum un candidat la Preşedinţie, condiţie care e nerezonabilă pentru Partidul Naţional Liberal, pe mine mă face să cred că PSD în realitate nu-şi doreşte comasarea, ci mai degrabă doreşte să impună de acum un candidat PSD”, a mai explicat Alina Gorghiu.

Conform acesteia, nu s-a pus niciodată problema ca PNL să iasă din coaliţie.

„Suntem foarte raţionali, ideea de stabilitate este argumentul care ne-a aşezat la masă, acest argument nu a dispărut.

Vom rămâne la guvernare, vom rămâne în coaliţie, dar, sigur, voi bifa, ca şi coaliţie, acest eşec al imposibilităţii de a ne înţelege pe un lucru care ar fi adus foarte mult oxigen în viaţa publică a României prin comasarea unor tipuri de alegeri”, a conchis Gorghiu.