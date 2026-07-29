Grindeanu îi cere lui Pîslaru să plece: „Kind reminder! Lasă team-building-ul și dă-ți demisia urgent”

De asemenea, liderul social-democraților i-a cerut demisia lui Dragoș Pîslaru.

„În continuare – nu avem în Parlament niciun proiect privind Legea Salarizării. Și aici aș vrea să fac o singură remarcă astăzi: ministrul demis Pâslaru nu mai are absolut nicio legitimitate politică și morală ca să se mai ocupe de legea salarizării. Pîslaru nu mai poate coordona acest proiect esențial după ce a folosit bani publici pentru a face deplasări fictive în weekend la Bruxelles și după ce și-a donat casele din București pentru a beneficia de o locuință de la RAAPPS de 123 de metri pătrați pe Kiseleff.

Atunci când tai cu o mână cinci mii de lei de la un medic ATI, dar semnezi cu cealaltă să îți dai protocol de 1.000 de euro din bani publici ca să ai de cheltuială cu familia la Bruxelles pe weekend – nu mai ai ce căuta în acea funcție. Pîslaru – kind reminder! Lasă team-building-ul și dă-ți demisia urgent”, a declarat Sorin Grindeanu.

Răspunsul lui Pîslaru la acuzații

Ministrul interimar al Muncii a reacționat miercuri pe marginea acestui subiect și a acuzat că mai multe televiziuni și publicații au prezentat această situație în mod eronat și malițios. Acesta a mai precizat că „nu există nimic ascuns sau neclar cu privire la situația” sa.

Dragoș Pîslaru a precizat, de asemenea, că își rezervă dreptul de a acționa în instanță „pe oricine transformă întrebări de interes public în campanii de calomnie și denigrare la adresa sa și a familiei sale”. Pîslaru spune că apartamentul pe care îl deținea în București a fost vândut pe 23 decembrie 2024, înainte de a deveni ministru.

După numirea ca demnitar în 23 iunie 2025, „ministrul Dragoș Pîslaru a solicitat RA-APPS sprijin pentru locuire în București, explicând și argumentând inclusiv cu fotografii faptul că nu poate locui cu părinții săi cu vârste de 83 și 88 de ani, având în vedere în primul rând configurația imobilului, respectiv aspecte ce țin de afecțiunile medicale ale părinților și spațiul de care au nevoie”, se arată într-un comunicat al MIPE.

RA-APPS i-ar fi transmis că nu îi poate atribui o locuință de serviciu până când transferul proprietății nu este finalizat la notar și înregistrat în evidențele cadastrale, însă, după finalizarea tuturor formalităților, când imobilul nu a mai fost în proprietatea sa, Pîslaru spune că a depus din nou cererea, care a fost aprobată, potrivit prevederilor legale.