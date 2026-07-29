Grindeanu îi cere lui Pîslaru să plece: „Kind reminder! Lasă team-building-ul și dă-ți demisia urgent”

De asemenea, liderul social-democraților i-a cerut demisia lui Dragoș Pîslaru.
„În continuare – nu avem în Parlament niciun proiect privind Legea Salarizării. Și aici aș vrea să fac o singură remarcă astăzi: ministrul demis Pâslaru nu mai are absolut nicio legitimitate politică și morală ca să se mai ocupe de legea salarizării. Pîslaru nu mai poate coordona acest proiect esențial după ce a folosit bani publici pentru a face deplasări fictive în weekend la Bruxelles și după ce și-a donat casele din București pentru a beneficia de o locuință de la RAAPPS de 123 de metri pătrați pe Kiseleff.
Atunci când tai cu o mână cinci mii de lei de la un medic ATI, dar semnezi cu cealaltă să îți dai protocol de 1.000 de euro din bani publici ca să ai de cheltuială cu familia la Bruxelles pe weekend – nu mai ai ce căuta în acea funcție. Pîslaru – kind reminder! Lasă team-building-ul și dă-ți demisia urgent”, a declarat Sorin Grindeanu.
Răspunsul lui Pîslaru la acuzații
Ministrul interimar al Muncii a reacționat miercuri pe marginea acestui subiect și a acuzat că mai multe televiziuni și publicații au prezentat această situație în mod eronat și malițios. Acesta a mai precizat că „nu există nimic ascuns sau neclar cu privire la situația” sa.
Dragoș Pîslaru a precizat, de asemenea, că își rezervă dreptul de a acționa în instanță „pe oricine transformă întrebări de interes public în campanii de calomnie și denigrare la adresa sa și a familiei sale”. Pîslaru spune că apartamentul pe care îl deținea în București a fost vândut pe 23 decembrie 2024, înainte de a deveni ministru.
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După numirea ca demnitar în 23 iunie 2025, „ministrul Dragoș Pîslaru a solicitat RA-APPS sprijin pentru locuire în București, explicând și argumentând inclusiv cu fotografii faptul că nu poate locui cu părinții săi cu vârste de 83 și 88 de ani, având în vedere în primul rând configurația imobilului, respectiv aspecte ce țin de afecțiunile medicale ale părinților și spațiul de care au nevoie”, se arată într-un comunicat al MIPE.
RA-APPS i-ar fi transmis că nu îi poate atribui o locuință de serviciu până când transferul proprietății nu este finalizat la notar și înregistrat în evidențele cadastrale, însă, după finalizarea tuturor formalităților, când imobilul nu a mai fost în proprietatea sa, Pîslaru spune că a depus din nou cererea, care a fost aprobată, potrivit prevederilor legale.
11 comentarii
Un milionar milog….,.
Ce naiba papagalilor de la placuta volvo? Dragnea a stat in palat cu valcov, l-au facut praf, ciolacu cu sapte case in Buc, statea la vila de lux, Vila lac este de insamantari si cuibusor de nebunii pentru pleava de la placuta volvo, neptum si alte locatii de lux sunt frecventate numai de derbedei. Totul pe banii nostrii. Asa ca mai incet cu pianul pe scari. Faceti ca in Anglia, a parasit functia, preda si casa, vila, etc. Justitia corupta a dat o hotarare prin care RAPPS sa nu divulge numele persoanelor care ocupa fara nici un drept vile de protocol. Stiti de ce? pentru ca cei mai multi sunt fosti magistrati, acum pensionari.
Vad ca nimeni nu a prea citit motivarea RAAPSS-ului care a aprobat locuinta…
„…campanii de calomnie și denigrare la adresa sa și a familiei sale”?
Pîslare, da’ de morți îți putem spune?
– premierul 13
nu-ti mai umbla miscatorii in pantaloni sau ti-au spus astrologii ca vine furtuna…si incerci sa te adapostesti…
Mamaaaa ! A intrat tancul RONGLEZA in gardul bolsevic de pe Kiseleff !
SE DUCE LA BRUXELESS SA CUMPERE VARZA SA O VANDA IN OBOR !
Tot felul de smecherii,fara rusine.Nu poate locui cu parintii pt ca sforaie,ar trebui sa aiba grije de ei la varsta asta,sa fie sanatosi,sa se descurce.Uite ca el se descurca ” conform Legii „.
Nici noi, nici voi.
Nici noi, nici voi, nici AUR. Misto, pentru ca meritati !