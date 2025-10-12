Grindeanu. ”Pachetul acesta 3 trebuie să fie ultimul. De aia avem Parlament„

„Așa-numita reformă în administrația publică locală” nu este o reformă, ci o concediere în masă, a spus Sorin Grindeanu, la Antena 3. Președintele interimar al PSD a insistat spunând că atunci ”când dai afară oameni, asta nu înseamnă că faci reformă

„L-am aprobat pe Kelemen Hunor când a spus că nu e reformă. N-am spus că nu e austeritate. Dacă tot vorbim, să spunem de o temă care e la zi acum, așa-numită reforma în administrația publică locală, să știți că nu e reformă ceea ce se propune. Este o concediere în masă. Când dai afară oameni, asta nu înseamnă că faci reformă. Înseamnă că, pur și simplu, concediezi oameni. (…)

Există în acest moment în România unități administrativ-teritoriale, primării, care au un personal, număr excesiv de angajați. Excesiv. Și care trebuie să-și reducă acest număr. Dar ceea ce trebuie să urmărim în același timp este să nu se scadă serviciile publice, modul în care interacționezi cu cetățenii, în care le rezolvi lucrurile. Toate aceste lucruri pot fi făcute prin reformă, nu prin concedieri. Ați dat mai devreme un exemplu cu Ordonanța 52. E exemplu perfect în care vii și faci prostește, ca niște idioți, vii și reduci toate acele lucruri și de fapt tu blochezi tot. După care să vii tu care ai promovat și să ceri excepții pentru tine”, a spus Grindeanu.

”Pachetul acesta 3 trebuie să fie ultimul„

„Pachetul acesta 3 trebuie să fie ultimul, ca să fiu foarte clar, fiindcă e o cale excepțională de a promova legi această procedură de asumare. De aia avem Parlament, să le treci prin Parlament, nu să vii cu asumări. Și am spus iarăși de mai multe ori acest lucru. Deci acest Pachet 3, revenind, trebuie să fie ultimul, dar este obligatoriu să conțină și acea parte de măsuri de relansare și de stimulare economică, altfel riscăm în acest moment ca o criză bugetară s-o transformăm într-o criză economică. Și asta cred că trebuie să evităm. Când pare că vorbești doar de reduceri, de dat oamenii afară, chestiuni care câteodată nu sunt neapărat cele mai importante lucruri, dar dau bine la presă, dau foarte bine la presă, să spui despre numărul de ospătari din Guvern. Și vă mai spun ceva. Știți că în continuare sunt ospătarii acolo. (…) Nu am numărat, că nu-i știu, dar la Coaliție vin ospătarii să ne aducă”, a conchis Grindeanu.