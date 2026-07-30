Guvernul aprobă un împrumut de 630 de milioane de euro de la BEI pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara

Contextul finanțării și proiectele strategice vizate

Memorandumul discutat de Executiv vizează aprobarea negocierii și semnării contractului de finanțare dintre România și BEI, ministrul Finanțelor fiind împuternicit să parafeze acordul. Acest demers este o continuare a unei decizii guvernamentale din 4 decembrie 2024, când a fost aprobată contractarea unei asistențe financiare rambursabile de la BEI în valoare totală de până la 4,975 miliarde de euro.

Scopul acestui cadru de finanțare amplu este acoperirea parțială a contribuției de la bugetul de stat necesare pentru implementarea unor investiții majore din Programul Transport 2021-2027 și Mecanismul pentru Interconectarea Europei. Împrumutul specific de 630 de milioane de euro va sprijini autoritățile să acopere deficitul bugetar creat pe parcursul implementării proiectului feroviar și va fi acordat pe o perioadă de rambursare de până la 27 de ani.

Pe lista proiectelor feroviare prioritare propuse de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii se regăsesc reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria (mai exact secțiunea Brașov – Sighișoara), modernizarea complexului feroviar Port Constanța – Palas (Etapele I și II), modernizarea liniei Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș, precum și construcția Magistralei M4 de metrou pe ruta Gara de Nord – Gara Progresu.

Stadiul lucrărilor pe tronsonul Brașov-Sighișoara

Proiectul de modernizare a căii ferate Brașov-Sighișoara acoperă o lungime totală de 112,55 kilometri. Finanțarea lucrărilor a fost asigurată inițial prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF), fiind ulterior transferată către Programul Transport 2021-2027.

Lucrările din teren sunt împărțite pe subsecțiuni și sunt executate de companii grupate sub umbrela Asocierii RailWorks. În ceea ce privește subsecțiunile 1 (Brașov-Apața) și 3 (Cața-Sighișoara), care totalizează 84 de kilometri, acestea sunt construite de Asocierea Alstom Transport – Aktor Technical Societe Anonyme – Arcada Company – Euro Construct Trading 98 SRL. Conform celor mai recente date de monitorizare, stadiul fizic actual al lucrărilor a ajuns pe aceste segmente la 59,42%.

Pe de altă parte, execuția pentru subsecțiunea 2 (Apața-Cața) este realizată de o formulă restrânsă a Asocierii RailWorks, având ca lider de asociere compania Aktor SA, alături de Alstom Transport SA și Arcada Company SA. Pe acest tronson, șantierul înregistrează un progres fizic de 60,14%.

Întregul memorandum poate fi citit aici.

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