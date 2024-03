Halep despre colaborarea cu Muratoglou

Odată încheiat coșmarul trăit începând din octombrie 2022, data la care ITIA a anunțat suspendarea pe patru ani pentru dopaj și până marți, 5 martie, când a venit verdictul eliberator de la TAS, Simona Halep are un mare obiectiv de atins, respectiv prezența la JO de la Paris, din această vară. Revenită în țară Simona a vorbit despre colaborarea cu staff-ul francezului Patrick Mouratoglou, dar și despre necesitatea de a analiza în următoarea perioadă toate variantele pentru a se decide asupra componenței viitoarei sale echipe de colaboratori, începând, bineînțeles, de la poziția cheie, cea de antrenor.

Simona Halep a mărturisit că tot ce i s-a întâmplat a fost doar dintr-o greșeală și nu a fost nimic intenționat, însă șansele să mai colaboreze cu Patrick Mouratoglou sunt nule.

”El și echipa mi-au recomandat aceste suplimente. Sunt convinsă că nu a făcut-o cu rea intenție, dar a fost o greșeală pe care am plătit-o foarte scump. A fost doar o greșeală și atât. În acest moment nu am o echipă”, a declarat Halep.

Tata mereu a avut încredere în mine, exagerată. Nu o să îl contrazic, dar va fi greu. E un vis îndepărtat să spun că o să ajung numărul 1 mondial. Am fost acolo și este deosebit să fii acolo. Dar este foarte greu.

În acest moment nu am o echipă, dar am câteva zile la dispoziție să formez o echipă așa cum îmi doresc eu, dar nu o să fie ușor. O să o iau pas cu pas și o să văd cât de bine pot să fac lucrurile. Au fost colaborări foarte bune și cu antrenorii români, dar pentru mine colaborarea cu Darren a fost specială și alături de care am făcut cele mai bune rezultate. Nimic nu este exclus, o să mă gândesc bine și o să aleg”.