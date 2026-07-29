Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Imnului. „Avem datoria să lăsăm o Românie mai bine administrată. Simbolurile au valoare prin fapte”

Ilie Bolojan a transmis miercuri, 29 iulie, un mesaj pe pagina sa de Facebook cu prilejul Zilei Imnului Național. Oficialul a subliniat că simbolurile naționale își dovedesc valoarea doar atunci când sunt susținute de faptele cetățenilor și de încrederea reciprocă.

Stefan Lupu - Reporter special
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Imnului. „Avem datoria să lăsăm o Românie mai bine administrată. Simbolurile au valoare prin fapte”

Ilie Bolojan a transmis miercuri, 29 iulie, un mesaj pe pagina sa de Facebook cu prilejul Zilei Imnului Național. Oficialul a subliniat că simbolurile naționale își dovedesc valoarea doar atunci când sunt susținute de faptele cetățenilor și de încrederea reciprocă.

Cu ocazia Zilei Imnului Național, marcată anual pe 29 iulie, Ilie Bolojan a transmis un mesaj public în care a subliniat importanța responsabilității și a bunei administrări a țării. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, oficialul a atras atenția că simbolurile statale capătă adevărata lor greutate doar atunci când sunt dublate de faptele cetățenilor și de munca asiduă.

Respectul pentru imn, tradus prin fapte și încredere chiar de ziua lui

Într-un mesaj sobru, centrat pe valorile muncii și ale continuității, Ilie Bolojan a vorbit despre semnificația profundă a cântecului „Deșteaptă-te, române!”. Dincolo de componenta istorică și emoțională a sărbătorii marcate astăzi, el a pus accentul pe latura practică a patriotismului cotidian.

„Astăzi, de Ziua Imnului Național, ne amintim că simbolurile unui stat au valoare atunci când sunt susținute de faptele oamenilor și de încrederea pe care o construim împreună”, a scris Bolojan pe rețeaua de socializare.

Acesta a subliniat că imnul nu este doar o moștenire a trecutului, ci un pilon central al prezentului, adăugând că „«Deșteaptă-te, române!» este un simbol al continuității statului român și al valorilor care ne unesc. Respectul pentru imn înseamnă și respect pentru cei care au contribuit la libertatea, demnitatea și dezvoltarea acestei țări”.

Apel la seriozitate pentru o Românie mai puternică

Fidel discursului său axat pe eficiență și organizare, Ilie Bolojan a transformat mesajul dedicat zilei de astăzi într-un apel la acțiune pentru generația actuală. El a subliniat că datoria față de înaintași trebuie să se reflecte în modul în care țara este guvernată și dezvoltată pentru cei care vin din urmă.

„Avem datoria să lăsăm generațiilor viitoare o Românie mai puternică, mai bine administrată și mai unită. Acest lucru se realizează prin muncă, seriozitate și responsabilitate”, a punctat oficialul, încheindu-și mesajul cu tradiționala urare: „La mulți ani tuturor românilor!”.

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3 comentarii

  1. „Fidel discursului său axat pe eficiență și organizare…” pe bune? Mai lasǎ legalele dle Lupu, cǎ-ți prǎjești creierul de tot!

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