„În loc să taie cheltuielile bugetare, Ciolacu a crescut numărul de bugetari cu 11.521!”

Prim-vicepreşedintele AUR Marius Lulea, acuză că, în loc să taie cheltuielile bugetare, Guvernul Ciolacu a reuşit performanţa ca la finalul anului 2023 numărul posturilor ocupate în sectorul public să fie mai mare cu 16.542, iar în doar 6 luni de guvernare datele arată că Marcel Ciolacu a crescut numărul posturilor în instituţiile publice cu 11.521.

”Atât Marcel Ciolacu, cât şi reprezentanţii PSD şi PNL ne-au spus că vor reduce cheltuielile de la bugetul de stat. Doar că, în loc să reducă presiunea pe buget, au reuşit performanţa ca la finalul anului 2023 numărul posturilor ocupate în sectorul public să fie mai mare cu 16.542! În doar 6 luni de guvernare, datele arată că Marcel Ciolacu a crescut numărul posturilor în instituţiile publice cu 11.521! Asta înseamnă o medie lunară de 1.920 posturi”, afirmă prim-pvicepreşedintele AUR.

Marius Lulea arată că ”numai în luna noiembrie, numărul posturilor ocupate în instituţii şi autorităţi publice a crescut cu 5.825 şi nu a crescut numărul de profesori sau de cadre medicale”.

”Dimpotrivă, riscăm să pierdem mii de medici specialişti din cauza proastei guvernări a PSD şi PNL. Majoritatea celor angajaţi în acest an vin pe filieră politică, de la partidele aflate la guvernare. În realitate, numărul celor aduşi în sistemul public este şi mai mare, deoarece anual se pensionează o parte din bugetari, oameni cu experienţă, aceştia fiind înlocuiţi cu oameni fără calităţi deosebite, personaje care nu au putut să îşi găsească un loc de muncă decât prin partide”, spune reprezentantul AUR.

Lulea mai susține că, ”în vreme ce numărul de angajaţi la stat creşte, s-au majorat şi taxele pe care românii şi mediul de afaceri trebuie să le plătească în acest an”.

”2024 aduce mai multe poveri fiscale pentru mediul de afaceri şi scumpiri în lanţ pentru populaţie, totul ca efect al noilor măsuri fiscal-bugetare şi al bazelor pe care a fost construit proiectul bugetului de stat pentru acest an. Toţi aceşti bani care vor trebui plătiţi în plus de români vor fi folosiţi pentru a susţine un aparat bugetar supra-dimensionat, care creşte de la an la an”, spune el.

Prim-vicepreşedintele AUR mai afirmă că ”în timp ce povara pe mediul de afaceri şi români creşte, reorganizarea ministerelor şi a altor instituţii de stat se amână”.

”Tot heirupismul economic al lui Marcel Ciolacu din 2024 nu va face decât să distrugă mediul de afaceri românesc, să distrugă economia românească. Care este preţul? Satisfacerea propriei baze de votanţi!”, a mai declarat prim-vicepreşedintele AUR.